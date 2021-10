Shazam verschenkt 5 Monate Apple-Music-Abo

Halyna Kubiv

Selbst für diejenigen, die in der Vergangenheit vergleichbare Angebote wahrgenommen hatten, können noch einen bis zwei Monate Apple Music gratis nutzen.

Vergrößern 5 Monate Apple Music gratis

Der Musik-Erkennungsdienst von Apple Shazam vertreibt auf seiner Webseite und in der App kostenlose Monate für Apple Music. "Hol dir bis zu fünf Monate Apple Music kostenlos" ist das Motto, man scannt den QR-Code mit der Kamera am iPhone, der Link sollte direkt auf die Einstellungen des Abonnements führen, das System schaltet den Nutzer nach der Verifizierung frei. Für diejenigen, die noch nie das kostenlose Angebot für Apple Music wahrgenommen hatten, wird das Versprechen direkt umgesetzt, das Abo wird bis März nächstes Jahres freigeschaltet.

Extra Monate gratis



Doch auch für diejenigen, die bereits bei unterschiedlichen Aktionen die freien Monate von Apple Music ausgenutzt hatten, greift das Angebot. Wir haben mit unserem Konto eine Probe aufs Exempel gemacht: Mit der privaten Apple-ID hatten wir beim Start im Sommer 2015 das Probe-Abo von Apple sofort aktiviert und drei Monate kostenlos die Musik gestreamt. Vor einem Jahr beim Kauf vom iPhone 11 hat uns der Verkäufer in Media Markt einen Gutschein für vier kostenlose Monate bei Apple Music in die Hand gedrückt, davon ließ sich ein freier Monat aktivieren. Bei der aktuellen Aktion bei Shazam hat der Link aus dem QR-Code nicht richtig funktioniert, dafür startete die App bei ihrem Startscreen mit der gleichen Abo-Aktion, ein Button "Zwei Monate Apple Music gratis" führte sofort in die Apple-ID-Einstellungen, wo man die Abonnements abschließt und verwaltet, nach der Face-ID-Überprüfung hat uns die App bestätigt, dass Apple Music bis 07.12.2021, also genau zwei Monate, kostenlos nutzbar ist. Ab dem 7. Dezember sind die üblichen 10 Euro fällig.

Offenbar hat Apple die Regeln für die Kombination unterschiedlichen Angebote etwas gelockert, denn bei den vergleichbaren Aktionen in der Vergangenheit war die Freischaltung fehlgeschlagen.

Familien sind bei Angeboten dieser Art außen vor und können keine Gratismonate in Anspruch nehmen. Apple Music auch keine Beträge gegen und würde etwa Ermäßigung geben, die Einlösung des Gutscheins wird Besitzern eines Familienabos (14,99 Euro pro Monat) schlicht verweigert.