Shot on iPhone 2021: Bilder mit dem iPhone 12

Peter Müller

Alljährlich präsentiert Apple die besten mit einem iPhone aufgenommenen Fotos aus aller Welt, heuer rückt das iPhone 12 ins Fokus.

Vergrößern Hélène Hadjiyianni (Frankreich) hat mit einem iPhone 12 Pro Max gearbeitet © Hélène Hadjiyianni

Jahr für Jahr entwickelt Apple die Kamerasysteme seiner iPhones weiter. Der Optik sind irgendwann mal Grenzen gesetzt, doch hat Apple noch einen starken Bildprozessor in der Hinterhand, der aus Belichtungsreihen in Echtzeit die besten Bilder zusammensetzen hilft. So lernte das iPhone mit der Generation 11, bei Nacht zu fotografieren oder mit einem Deep Fusion genannten Algorithmus Bilder mit höchsten Kontrast und Farbtiefe aus vielen Einzelaufnahmen zusammen zu setzen.

Mit dem iPhone 12 Pro ist Ende 2020 noch ein weiteres Element zur Vermessung des Raumes hinzugekommen, das Lidar soll vor allem bei schwächeren Lichtverhältnissen noch eindrucksvollere Ergebnisse bieten. Den Pro-Modellen ist das Format Pro RAW vorbehalten, aber auch iPhone 12 und 12 Mini kommen mit dem A14-SoC, das vor allem mit seinen neuronalen Kernen bei der Bildkomposition arbeitet: Computational Photography.

In seinem Newsroom hat Apple nun eine Reihe beispielhafter Portraits, Landschaftsaufnahmen und Nachtbilder zusammen gestellt, die neben der Social-Distancing-Stimmung vor allem gemeinsam haben, dass sie mit einem der Geräte der Generation iPhone 12 aufgenommen wurden.