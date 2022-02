Sicherheitsupdates für macOS Big Sur und Catalina

Roman Loyola

Etwas überraschend hat Apple ein weiteres Sicherheitsupdate für die Vorgänger-Systeme macOS Big Sur und Catalina gebracht.

Vergrößern Jetzt installieren: macOS 12.2 Monterey © gguy / shutterstock.com

Nach macOS Monterey 12.2.1 , das einen kritischen WebKit-Fehler behebt, hat Apple Updates für macOS Big Sur (11.6.4) und macOS Catalina (2022-002) veröffentlicht, die ebenfalls wichtige Sicherheitskorrekturen bringen. Apple hat keine Details zu den Updates genannt, es gibt zudem keine bekannten CVE-Einträge (Common Vulnerabilities and Exposures), die das Update schließt.

Big Sur 11.6.4 und das Sicherheitsupdate 2022-02 für Catalina kommen kurz nach Big Sur 11.6.3 und dem Sicherheitsupdate 2022-01 für Catalina , die am 26. Januar veröffentlicht wurden, dem gleichen Tag, an dem Apple macOS 12.2 herausgebracht hat. Die Webkit-Schwachstelle wurde für Big Sur und Catalina in Safari 15.3 behoben, sodass diese Updates wahrscheinlich andere Lücken schließen. Die einzigen Hinweise von Apple zu den Updates sind, dass sie "die Sicherheit von macOS verbessern".

So aktualisieren Sie macOS

Bevor Sie Ihren Mac aktualisieren, sollten Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten erstellen, falls die Installation Probleme verursacht.

Um das Update zu installieren, benötigen Sie eine Internetverbindung. Außerdem muss Ihr Mac neu gestartet werden, damit die Installation abgeschlossen werden kann. Hier sind die Schritte.

Klicken Sie auf das Apple-Menü.

Wählen Sie "Über diesen Mac".

Wechseln Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster zur Registerkarte Übersicht, falls diese nicht bereits geöffnet ist.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Software-Aktualisierung". Dadurch werden die Systemeinstellungen für die Software-Aktualisierung geöffnet.

Möglicherweise sehen Sie, dass das macOS Monterey verfügbar ist. Wenn Sie das Big-Sur- oder Catalina-Update wünschen, klicken Sie auf den Link "Weitere Informationen" unter Monterey.

Es sollte ein Fenster für das Update erscheinen. Wenn Sie zur Installation bereit sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt installieren". Die Installation dauert einige Minuten, abhängig von der Geschwindigkeit der Internetverbindung.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation "Macworld" .