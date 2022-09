Sieht so die Apple Watch Pro aus? Render-Bilder zeigen "interessantes" Design

Halyna Kubiv

Bis zur Keynote am Abend bleiben nur wenige Stunden, es sind nun letzte Renders der gemunkelten Apple Watch Pro im Umlauf.

VergrĂ¶ĂŸern Apple Watch Pro Renders © Ian Zelbo / Parker Ortolani

In den letzten Stunden vor der Keynote kursieren die Bilder der gemunkelten Apple Watch Pro, die Apple anscheinend neben der „normalen“ Apple Watch Series 8 vorstellen wird. Bereits gestern vorgestern haben wir ĂŒber die angeblichen Blaupausen der Pro-Uhr geschrieben, bezeichnend war ein prominenter Buckel an der rechten Seite der Uhr, wo sich die Digitale Krone und die Seitentaste befinden. Der Grafikdesigner Ian Zelbo und UI-Designer Parker Ortolani haben nun diese CAD-Bilder in anschauliche Abbildungen einer möglichen Apple Watch Pro verwandelt.Â

VergrĂ¶ĂŸern Erste Renders der Apple Watch Pro. © Ian Zelbo / Parker Ortolani

Vor allem der große Bildschirm mit deutlich mehr Elementen bei den Komplikationen sticht ins Auge. Das deckt sich in etwa mit den vorherigen Berichten, dass die Pro-Watch von Apple in einer neuen GrĂ¶ĂŸe von 47 mm Höhe kommt und auf dem grĂ¶ĂŸeren Bildschirm mehr Übersicht vor allem bei Trainings bietet.Â

VergrĂ¶ĂŸern Apple Watch Pro Renders © Ian Zelbo / Parker Ortolani

Unsere Meinung:Â

WĂ€hrend ein grĂ¶ĂŸerer Bildschirm recht realistisch und nachvollziehbar ausschaut, können wir uns mit dem Gedanken des seitlichen Buckels nicht anfreunden. Klar, seit dem iPhone 7 haben wir uns an den Kamera-Buckel auf der RĂŒckseite gewöhnt, doch das ist eher eine Notlösung beim Versuch, eine gute Kamera in ein dĂŒnnes GerĂ€t zu packen. Noch kann Apple mit seiner Software die Physik, in diesem Fall die Optik nicht ĂŒberlisten und physische Gesetze greifen ja immer, selbst wenn man um sie nicht weiß.

Eine mögliche Anwendung fĂŒr den Watch-Buckel wĂ€re eine zusĂ€tzliche Akku-Zelle, die Pro-Uhr wird aber ohnehin grĂ¶ĂŸer, heißt, der Akku im neuen Modell wird mit oder ohne Buckel im Vergleich zur normalen Apple Watch grĂ¶ĂŸer. Zudem stellen wir es uns recht kompliziert vor, in einem dĂŒnnen seitlichen Buckel noch eine Akku-Zelle zu platzieren. Apple tendiert zu einzelnen Akku-Modulen bei seinen iPhones, i n aktuellen Modellen sind sie als Buchstabe L angeordnet . Bei einer Apple Watch mit Buckel wĂ€re eine solche Form schwierig, da der Buckel deutlich dĂŒnner als das GehĂ€use ist.Â

Wenn die GerĂŒchte stimmen, dass Apple seine Apple Watch Pro an Extrem-Sportler vermarktet, ist ein solcher Seiten-Buckel umso unverstĂ€ndlicher. Wer mir einer AusrĂŒstung vor, nach und wĂ€hrend des Trainings muss, weiß, dass jede Unebenheit zu einer Störung werden kann. Beim Klettern ist Umgreifen von unten oder in engeren Spalten wichtig, ja selbst beim Wandern mit Stöcken muss man Handgelenke in Schlaufen einlegen, da kann auch jedes zusĂ€tzliche Element störend sein. Kurz um, bei den vorgestellten CADs und Renders ist die Form (Buckel) hervorgehoben, wir können aber dahinter keine Funktion entdecken, die das Leben des Nutzers besser oder leichter machen wird.Â