Siri verplappert sich über einen Homepod mit Display

Thomas Hartmann

”Ich habe eine Antwort gefunden – sie wird auf deinem Homepod angezeigt”, lautet übersetzt die Ansage eines Homepod.

Vergrößern Bald drei Geräte in einem samt Erinnerung an die "Schreibtischlampe"? © Twitter / pwign

Ein Apple Homepod mit Display, wie man es ähnlich schon von Amazons Alexa Echo Show kennt, scheint konkreter zu werden. Schon kürzlich hatten wir über Bloomberg-Redakteur Mark Gurman berichtet , der unter Berufung auf interne Quellen glaubt, dass Apple einen Homepod mit iPad-ähnlichem Display bringen will. Möglicherweise wird der neue Homepod mit einem schwenkbaren Display am ”Roboterarm” in Anlehnung an den früheren iMac von 2002 und mit integrierter Facetime-Kamera ausgestattet, die dem User bei Bewegung automatisch folgt.

Nun gibt es einen interessanten Hinweis bei Reddit . Gepostet von ”u/totalsoda” wird dort ein kurzes Video mit Homepod wiedergegeben, auf dem der Apple Smart Speaker mittels Siri antwortet: ”I found an answer - it’s displayed on your Homepod” (Ich habe eine Antwort gefunden – sie wird auf deinem Homepod angezeigt).

Allerdings fragt sich der User selbst, ob es hier um einen ”Future HomePod mit Bildschirmleak” geht – oder ob Siri etwas ”trübe” (dim) ist. Leider wird nicht mitgeteilt, welche Frage Siri auf dem Homepod gestellt wurde… Dennoch ist ein solches Modell von Apple um ein weiteres Stück wahrscheinlicher geworden.