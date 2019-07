Skylum Luminar wird intelligenter

Markus Schelhorn

Skylum will im Herbst 2019 Luminar 4 auf den Markt bringen. Die Lightroom-Alternative zum Verwalten und Bearbeiten von Fotos soll nun weitere intelligente Werkzeuge erhalten.

Vergrößern Skylum Luminar © Markus Schelhorn

Luminar 3, die aktuelle Version des Bildverwalters von Skylum, bietet bereits einige intelligente Werkzeuge, mit denen man entweder das gesamte Bild oder nur den Himmel aufhübschen kann. Ein weiteres intelligentes Werkzeug ermöglicht es bereits jetzt, künstliche Sonnenstrahlen realistisch in eine Szene zu setzen.

Mit Version 4 von Luminar möchte die ukrainische Softwareschmiede Skylum (ehemals Macphun) weitere intelligente Werkzeuge bringen. Skylum wolle damit die Kreativität der Fotografen noch besser unterstützen. In den nächsten Wochen möchte Skylum weitre Einblicke in die Neuerungen geben. Zunächst präsentiert der Anbieter ein intelligentes Werkzeug zum Ersetzen des Himmels.

Neuer Himmel per Knopfdruck

Eines der neuen intelligenten Werkzeuge wird das AI Sky Replacement-Tool sein. Es erkennt automatisch Himmelspartien und kann einen langweiligen Himmel automatisch beispielsweise durch einen Wolkenhimmel ersetzen. Dazu kann man aus verschiedenen Himmel-Vorlagen wählen. Objekte im Vordergrund sollen sauber freigestellt werden, selbst halbtransparente Motive sollen korrekt maskiert werden. Der Filter passt auch die Ausrichtung des Himmels automatisch an, um so eine möglichst realistische Wirkung zu erzielen, so Skylum.

“Der Algorithmus entfernt zudem Halos, Artefakte und harte Kanten von Übergängen - Probleme, die bisher oft auftreten. Darüber hinaus können Sie Ihr Foto auch nach dem Ersetzen des Himmels weiter anpassen und Dinge wie die Helligkeit und den Kontrast des Vordergrundes feinabstimmen.“, so Dima Sytnik, Co-Founder und CTO bei Skylum. Bereits jetzt lässt sich dank der Ebenen-Technik von Luminar ein Himmel austauschen.

Fazit Skylum Luminar 4

Skylum Luminar bietet seit seiner aktuellen Version die Möglichkeit, Fotos auch zu verwalten ( siehe unseren ersten Blick ). Somit ist das Programm schon jetzt eine günstige Alternative zu Adobe Photoshop Lightroom, das man nur im Abo nutzen kann. Noch fehlen viele Funktionen der Bildverwaltung, beispielsweise die Möglichkeit, Stichwörter vergeben zu können. Doch Skylum hat bereits angekündigt, in einer künftigen Version von Luminar auch das Editieren von IPTC-Daten zu unterstützen – dann klappt das auch mit den Stichwörtern. In seiner Roadmap (Zukunftsplan) zeigt Skylum, welche Funktionen Luminar bald noch bekommen wird