Smartphones: Apples iPhone verteidigt knapp Platz 3

Thomas Hartmann

Samsung und Huawei liegen laut Marktforschern weiterhin an der Spitze. Apple bleibt gerade noch vor Xiaomi.

Der Smartphonemarkt schrumpft weiter, hat laut ZDNet eine Untersuchung der Marktforscher vom IDC ergeben , und zwar um 2,3 Prozent im zweiten Quartal 2019. Gegen├╝ber dem ersten Quartal bedeuten die 333,2 Millionen verkauften Ger├Ąte jedoch einen Anstieg von immerhin 6,5 Prozent. Es l├Ąsst sich daraus folgern, dass sich der Markt m├Âglicherweise langsam erholt. Vom Verkaufseinbruch am st├Ąrksten betroffen waren demnach China und die USA.



W├Ąhrend Samsung mit einem Wachstum von 5,5 Prozent und 75,5 Millionen verkauften Smartphones auf einen Marktanteil von knapp 23 Prozent kommt (plus 1,7 Prozentpunkte), konnte auch Huawei, obwohl es in die Turbulenzen des Wirtschaftskampfes zwischen den USA und China geraten war, ein Wachstum von 8,3 Prozent verbuchen und r├╝ckt mit einem Marktanteil von 17,6 Prozent dem Marktf├╝hrer ein St├╝ck n├Ąher.



Apple bleibt trotz eines derben R├╝ckgangs seiner iPhone-Verk├Ąufe von 18,2 Prozent im Vergleichsquartal und 33,8 Millionen verkauften Einheiten im zweiten Quartal 2019 mit einem Marktanteil von 10,1 Prozent ganz knapp vor Xiaomi, dessen Verk├Ąufe mit 32 Millionen Einheiten fast unver├Ąndert blieben und das auf einen Marktanteil von 9,7 Prozent kommt.



Ganz so schwarz sieht es f├╝r Apple laut IDC aber doch nicht aus. So scheint die iOS-Nutzerbasis mit der Gesamtzahl von iPhone-Nutzern weiter zu wachsen, dies f├╝hrt man auf das Trade-In-Programm von Apple in den USA zur├╝ck, wodurch die Anzahl der general├╝berholten Apple-Smartphones sich steigere.



Kommentar: Auch wenn sich dies nicht direkt in den Verkaufszahlen ├Ąu├čert, ist eine solche Nutzerbasis f├╝r Apple doch ├Ąu├čerst wichtig, schlie├člich hat man zuletzt vor allem durch Service Geld verdient. Und je mehr Kunden Apple auf welchem Weg auch immer hat, desto mehr wollen diese auch durch Dienstleistungen umworben und bedient werden .