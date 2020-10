Snagit 2021: Mehr Spielraum bei Vorlagen, Farbschemata und Designs

Thomas Hartmann

Die Software für Screenshots, Screencasts und Bildbearbeitung Snagit 2021 bietet eine Reihe von weiterentwickelten oder neuen Features sowie einen verbesserten Workflow.

Vergrößern Snagit 2021

Wie Entwickler Techsmith mitteilt, hat man die eigene Software für Screenshots, Screencasts und Bildbearbeitung überarbeitet und mit Snagit 2021 eine Reihe von Verbesserungen implementiert. So soll es nun zusätzlichen Spielraum bei Vorlagen, Farbschemata und Designs geben und eine deutlich flexiblere Bearbeitung zur individuellen Anpassung. Spezifische Layouts, die man einmal erstellt hat, lassen sich zum Beispiel immer wieder verwenden.

Das Simplify-Tool soll für einheitliche Farbgestaltung sorgen, vor allem, wenn man in der technischen Kommunikation SUI-Grafiken nutzt, das sind vereinfachte grafische Darstellungen von Objekten und Abläufen. Dazu kommt eine stabilere Performance und ein verbesserter Workflow, wie der Entwickler verspricht. „Die Verbesserungen erleichtern vor allem Teams, die sich in der gegenwärtigen Situation nur eingeschränkt abstimmen können, die Zusammenarbeit. Komplexe Sachverhalte lassen sich mithilfe aussagekräftiger Bilder, Grafiken und Screencasts in Snagit 2021 noch schneller und verständlicher vermitteln”, so Wendy Hamilton, CEO von Techsmith. Ein Überblick zu den Neuerungen findet sich hier .

Snagit 2021 ist ab sofort im Techsmith Online Shop für Windows und Mac für 50,33 Euro erhältlich . Nutzer früherer Versionen von Snagit können für 35,22 Euro ein Upgrade auf Snagit 2021 erwerben. Das Upgrade beinhaltet einen einjährigen Wartungsvertrag, der neben einem Schulungskurs auch ein kostenloses Upgrade auf die folgende Hauptversion einschließlich aller Funktionen sowie einen umfangreichen Support-Service enthält.

Neben Deutsch, Französisch und Englisch steht Snagit erstmals auch auf Japanisch, Portugiesisch und Spanisch zur Verfügung.

Die Vorgängerversion Snagit 2020 haben wir hier getestet .