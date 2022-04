Snowboarder rettet sich mit Notfall-SMS des iPhone aus Gletscherspalte

Thomas Hartmann

Einem Snowboarder half kürzlich die Notfall-SOS-Funktion seines iPhones, um nach einem Sturz in eine Gletscherspalte gerettet zu werden.

Vergrößern Snowboard

Tim Blakey fuhr in der Nähe von Zermatt in der Schweiz wie so oft Snowboard. Dabei geriet er in eine unerwartete Situation, wie iLounge berichtet : Blakey fiel in eine unter dem Schnee verborgene Gletscherspalte und saß in der Folge fest. Da er sich nur eingeschränkt bewegen konnte, griff Blakey zu seinem iPhone, das aber nur noch zu drei Prozent geladen war.

Doch mittel der SOS-Notfallfunktion des iPhones, an die er sich glücklicherweise erinnerte, konnte er einen Alarm absetzen. Die Rettungskräfte trafen ein und zogen Blakey heraus. Damit retteten sie ihn aus einer gefährlichen, potenziell lebensbedrohlichen Situation.

Blakey teilte auf der Social-Media-Plattform Instagram, was passiert war. Nach seinen Worten fährt er schon seit 17 Jahren Snowboard, dabei fast immer allein und außerhalb der offiziellen Piste. Das wollte er niemals wieder solo machen. Außerdem erwähnte Blakey, dass er immer noch nicht wisse, wie er sich bei den Rettern für die Rettung seines Lebens bedanken könne. Außerdem bedankt sich der Snowboarder sich in seinem Post bei Apple für den "5-Klick-Side-Button an den Rettungsdienst" und bei seinem Mobilfunkanbieter für die 3G-Verbindung ”5 Meter unter dem Eis”.

Wie man Notruf-SMS auf seinem iPhone einrichtet und verwendet, beschreibt Apple auf dieser Support-Site.