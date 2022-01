So feiert Apple den Black History Month - und warum

Thomas Hartmann

Apple verschafft nach eigener Auskunft Stimmen der People of Color während des Black History Month stärkeres Gehör.

Vergrößern Black History Month © Apple

Näheres zum Black History Month, der in Kanada und in den Vereinigten Staaten jedes Jahr im Februar gefeiert wird, findet man bei Wikipedia. Diese ”Feierbewegung schwarzer Geschichte” in den Vereinigten Staaten wurde demnach 1926 von Carter G. Woodson initiiert, um die breite Öffentlichkeit auf den Beitrag von Afroamerikaner:innen zur Geschichte ihres Landes aufmerksam zu machen.

Apple seinerseits lädt Kund:innen gemäß dieser Website ein , den Black History Month mit besonderem Fokus auf Gesundheit und Wellness von People of Color (PoC) zu feiern. Dies geschehe mit einer Vielzahl an exklusiven Inhalten und Sammlungen über verschiedene Produkte und Services hinweg.

Apple Music 1 bringt PoC-Beiträge

So können Nutzer:innen spezielle Folgen von ”The Message“ auf Apple Music 1 hören, die den Beitrag von PoC-Künstler:innen zur Kultur und die Bedeutung von Gesundheit und Wellness in der Community diskutieren. Sie können ferner neue Workouts zu Ehren des Black History Month auf Apple Fitness+ absolvieren, neue Podcasts von People of Color-Künstler:innen über Gesundheit, Wohlbefinden, Kultur und Geschichte auf Apple Podcasts entdecken und vieles mehr. Ab heute können Kund:innen zudem auch eine Sonderedition des ”Unity Lights”-Zifferblatts nutzen und das neue Apple Watch-”Black Unity Geflochtenes Solo Loop” bestellen.

Auch ”schwarze” Podcasts und digitale Bücher

Bei Apple Podcasts können Hörer:innen einen umfangreichen Katalog mit Sendungen von PoC-Autor:innen und über People of Color Geschichte, Gesundheit, Wohlbefinden und Kultur durchstöbern. Apple Podcasts hat außerdem sieben nach eigener Einschätzung aufschlussreiche, angehende Podcaster:innen eingeladen, die das Potenzial haben könnten, das Genre zu prägen, so Apple.

Das weltweite Redaktionsteam von Apple will ferner ”inspirierende Geschichten” über Apps, Entwickler:innen und einflussreiche Stimmen vorstellen, die ein sicheres Umfeld für People of Color-Comunnitys schaffen.

Auch Apple Bücher rückt Gesundheit und Wellness von People of Color in den Vordergrund, indem es Autor:innen wie Harriet A. Washington und Alex Elle hervorhebt, die sich mit diesen vielschichtigen Themen auseinandersetzen. Und sogar Apple Karten (Maps) macht mit: Nutzer:innen von Apple Karten können sich demnach über Geschichte der People of Color informieren oder Geschäfte mit PoC-Besitzer:innen mit Hilfe von kuratierten Guides entdecken.

Alle Details und was es sonst noch zu diesem speziellen Monat gibt, etwa über die Apple TV-App, Apple News oder im Rahmen von ”Shot on iPhone” mit Apples neuester Shot on iPhone-Kampagne ”Our Stories“, erfährt man umfassend auf der oben verlinkten Webseite von Apple im Newsroom.