So sehen Sie die Apple-Keynote am Montag 25. März: Im Live-Stream und im Ticker

Stephan Wiesend

Apple veranstaltet am 25. März ein Special Event: So können Sie die Veranstaltung ab 18 Uhr live miterleben.

Vergrößern Die Veranstaltung startet um 18:00 Uhr

Diesen Montag, dem 25. März 2019 beginnt der Apple Special Event im Steve Jobs Theater in Cupertino. Auch als Livestream können Sie das Ereignis verfolgen, Beginn ist 10 a.m PDT, in Deutschland also 18.00 Uhr.

Sie können den Videostream über die Apple-Webseite www.apple.com/apple-events/ abrufen. Um die hochauflösende Video-Übertragung problemlos zu empfangen, empfiehlt Apple Mobilanwendern ein iPad, iPhone oder iPhone Touch mit zumindest iOS 10 und Nutzung der Mobilversion von Safari. Mac-Anwender sollen zu einem Mac mit macOS Sierra 10.12 oder neuer und Safari greifen. Problemlos läuft der Stream außerdem auf einem Windows-Rechner mit Windows 10 und dem Browser Microsoft Edge. Aktuelle Versionen von Chome und Firefox werden unterstützt, sofern diese mit MSE, H.264 und AAC kompatibel sind.

Apple TV

Per Apple TV können Sie die Keynote ebenfalls abrufen, dazu bietet Apple für neuere Geräte sogar eine eigene Apple-TV-App. Zu finden ist die App „Apple Events“ im tvOS-App Store unter der Rubrik Nachrichten. Per Air Play ist eine Übertragung natürlich ebenfalls möglich.

(Hinweis: Über die App können Sie auch die vier letzten Events als Aufzeichnung ansehen)

Text-Ticker

Wir werden über die Keynote live im Textformat berichten. Falls Sie beispielsweise um 18.00 Uhr unterwegs sind oder noch im Büro sitzen, ist unser Live-Ticker oft die bessere Wahl. Unseren Ticker finden Sie auf dieser Webseite .