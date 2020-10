So sehen Sie die iPhone-12-Keynote live auf allen Geräten

Halyna Kubiv

Am 13. Oktober zeigt Apple das neue iPhone 12 - hier finden Sie den Livestream zur Apple-Keynote.

Vergrößern Apple Event im Oktober 2020 © Apple

Apple hat gestern Abend endlich zur iPhone-Keynote eingeladen . Das iPhone 12 wird am 13. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit vorgestellt. Am 15. September stieg bereits eine Keytone unter dem Motto "Time flies", also "Die Zeit vergeht", dabei drehte sich alles um die neue Apple Watch und die iPads. Nun stehen vor allem die iPhones im Fokus, in diesem Jahr knapp vier Wochen später als sonst. Apple hat sich für das Motto "Hi, Speed" entschieden, was als ein Hinweis auf die 5G-Module in den kommenden iPhones interpretiert werden kann. Aber auch der neue A14-Prozessor könnte das Motto rechtfertigen: Apple vermarktet den neuen 5-nm-Chip als revolutionär . Dies alles werden wir aus der ersten Hand am kommenden Dienstag um 19 Uhr erfahren. Apple ist in der letzten Zeit demokratischer mit der Verteilung seiner Streams geworden. Entsprechend können Sie den Livestream zum iPhone 12 auch auf Youtube ansehen:

Auf dem Mac reicht es aus, die Event-Seite von Apple aufzurufen ( https://www.apple.com/apple-events/ ) und gegebenenfalls das Video-Fenster im Vollbildmodus zu öffnen. Das Abspielen funktioniert in jedem halbwegs aktuellen Browser, unter anderem Chrome, Firefox und Edge. Auf dem iPhone und iPad ist die Apples Event-Seite auch die erste Anlaufstelle für den Live-Stream.

Seit der WWDC 2019 stellt Apple die Streams auch in seiner TV-App zur Verfügung. Diese ist auf allen neueren iPhones, iPads, Macs und vor allem auf dem Apple TV zu finden. Am Tag des Events gibt es auf der Startseite der App einen prominenten Hinweis auf den Stream. Über die TV-App kann man die Übertragung auch in 4K abspielen, als Bonus-Inhalt kann man sich die amerikanische Gebärdensprache einschalten. Die Untertitel bietet der Hersteller seit einiger Zeit bereits beim Live-Stream an.

Sie können aber auch unsere Text-Berichterstattung verfolgen. Wir bemühen uns, das Gezeigte zu kommentieren und einzuordnen.