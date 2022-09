So sehen Sie die iPhone-Keynote 2022 live

Stephan Wiesend

Um 19 Uhr MESZ beginnt am Mittwoch die "iPhone-Keynote" für 2022 unter dem Motto "Far out". Was Sie beim Live-Stream beachten müssen.

Vergrößern Am 7.9.2022 beginnt Apples iPhone-Keynote

Am 7. September um 19.00 Uhr startet Apple wichtigste Keynote für 2022. In der Keynote wird Tim Cook neben den neuen iPhone 14-Modellen vermutlich weitere neue Produkte vorstellen oder ankündigen.



Hier finden Sie schon jetzt unseren Liveticker:

So werden Sie an das Event erinnert

Die Keynote beginnt am kommenden Mittwoch, den 7. September 2022 um 19 Uhr MESZ. Sie können sich eine Erinnerung per Siri setzen oder alternativ diese ICS-Datei herunterladen.

Keynote-Termin zu Kalender hinzufügen

So verfolgen Sie die WWDC-Keynote als Liveticker:

Tipp: Wenn Sie statt einer langen Keynote die Neuigkeiten lieber kompakt zusammengefasst mögen, können Sie auch unseren Liveticker auf www.macwelt.de zur Keynote verfolgen – und einsteigen, wenn es interessant wird .



Am Mac

Am Mac ist das Mitverfolgen des Live-Streams der Keynote sehr einfach. Man öffnet mit Safari die Seite www.apple.com/apple-events/ und muss dann eigentlich nur noch zwischen Vollbilddarstellung oder Abspielen im Browserfenster wählen. Was man vorher wissen sollte: Ein Mac ab OS X 10.8.5 und Safari 6.05 ist erforderlich.

Unter iOS

Nicht jeder will die lange Apple-Keynote am heimischen Mac sehen. Dazu eignen sich aber auch TV-Gerät und Mobilgeräte hervorragend. iPhone, iPod Touch oder iPad müssen mindestens iOS 7 bieten, dann kann man die Keynote problemlos mit der Mobilversion von Safari abspielen – oder bei Bedarf per Airplay oder über Apples Digital-AV-Adapter an ein Abspielgerät übertragen.

Auf Youtube

Apple wird wie gewohnt seine Keynote live auf Youtube streamen. Der Beitrag ist bereits auf dem Youtube-Kanal vorbereitet .

Auf Apple-TV

Früher gab es für das Apple-TV eine eigene App für Events, aktuell werden die aktuellen Events aber in der TV-App angezeigt und können hier aufgerufen werden.

Unter Windows und Android

Unter Windows und Android sehen Sie die Keynote wohl am komfortabelsten per Youtube. Seit einigen Jahren streamt Apple seine Keynotes auf Googles Video-Plattform.

Tipp: Haben Sie am Mittwoch keine Zeit, können Sie die Aufzeichnung kurz nach der Keynote unter der Adresse www.apple.com/apple-events abrufen. Außerdem lohnt sich in den nächsten Tagen ein Blick in die Podcast-App. Aufzeichnungen der letzten Apple Keynotes bis 2007 sind hier unter dem Suchbegriffe "Apple Keynote" zu finden.