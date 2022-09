So viel teurer ist die Apple Watch geworden

Halyna Kubiv

Neben dem iPhone hat Apple bei seiner Apple Watch die Preise teils kräftig angezogen, eine Variante ist besonders teuer geworden.

Vergrößern Apple Watch Series 8 © Apple

Die Apple Watch Ultra hin oder her , dass die neue Uhr von Apple teuer wird, haben wir schon befürchtet. Doch auch bei den gewöhnlichen Varianten – Series 8 und sogar SE – hat Apple die Preise angehoben. Teils kann man sie mit einem schwachen Euro-Kurs erklären, einige Preiserhöhungen sind unverständlich. Aber sehen Sie selbst: Das billigste Modell der Series 8 kostet nun 499 Euro, 20 Euro mehr im Vergleich zum Vorgänger. Je weiter man hoch konfiguriert, desto mehr steigen die Preise. Das 45-mm-Modell kosten dann 30 Euro mehr als noch die vergleichbare Series 7, das 42-mm-Modell mit LTE – 40 Euro mehr, das 45-mm-Modell mit LTE – 50 Euro mehr als noch die Series 7.

Bei den Edelstahlmodellen mussten wir nicht schlecht staunen, hier hat Apple die Modelle gleich um 120 Euro verteuert, das kleine wie das große Modell: Kostete noch eine Series 7 42 mm mit dem Edelstahlgehäuse 729 Euro, muss man für das vergleichbare Series-8-Modell gleich 849 Euro bezahlen. Bei der großen Uhr hat sich der Preis von 779 auf 899 Euro erhöht.

Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 8 41 mm 479,00 € 499,00 € 45 mm 509,00 € 539,00 € 41 mm + LTE 579,00 € 619,00 € 45 mm + LTE 609,00 € 659,00 € Edelstahl 41 mm + LTE 729,00 € 849,00 € 45 mm + LTE 779,00 € 899,00 €

Auch bei der Apple Watch SE sind die Preise gestiegen, obzwar etwas versteckt. Apple hat das Einstiegsmodell mit 40 mm Größe unverändert gelassen, sie kostet nach wie vor 299 Euro. Doch alle weiteren Modelle: 44-mm und beiden LTE-Varianten sind alle teurer geworden. Die größere Apple Watch SE kostet nun 339 Euro, also 10 Euro mehr. Für die kleine LTE-Variante muss man 369 Euro zahlen, also 20 Euro mehr. Bei der 44-mm-Watch mit dem LTE-Modul sind 409 Euro fällig, also 30 Euro mehr.

Apple Watch SE Apple Watch SE 2 40 mm 299,00 € 299,00 € 44 mm 329,00 € 339,00 € 40 mm + LTE 349,00 € 369,00 € 44 mm + LTE 379,00 € 409,00 €

Die beiden Hermès-Varianten sind um 170 Euro teurer geworden.