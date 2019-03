„Sofort Service“ bei Saturn: Handy-Reparatur in 2 Std.

Matthias Hell

Saturn baut sein Service-Angebot aus: Mit dem neuen „Sofort Service“ offeriert die Retail-Kette die Reparatur von mobilen Geräten aller gängigen Marken innerhalb von ein bis zwei Stunden.

Vergrößern Saturn Sofort Service © Media-Saturn

Tablets, Notebooks und vor allem Smartphones sind zu unverzichtbaren Wegbegleitern im digitalen Alltag geworden. Doch was, wenn eines der Geräte auf einmal den Geist aufgibt? Schnelle Hilfe bietet ab sofort Saturn in allen seinen Märkten an. An den Serviceschaltern des neuen "Sofort Service" machen Techniker die Geräte schnell (wieder) fit – egal ob es um Akku- oder Displaytausch, die Einrichtung eines neuen Notebooks oder die Datenübertragung von einem Altgerät auf ein neues geht. Und das Ganze ohne Terminvereinbarung und in der Regel innerhalb von ein bis zwei Stunden.

Der Service wird für alle gängigen Smartphone-Modelle von Apple, Samsung, Huawei, LG und Sony angeboten; bei Samsung, Huawei, LG und Sony verwenden die Techniker dabei Originalersatzteile. Der Service gilt auch für Geräte, die nicht bei Saturn gekauft wurden. Auf die ausgeführten Reparaturen gibt Saturn ein Jahr Garantie. Die Displayreparatur startet bei 69 Euro, den Akkutausch gibt es schon ab 49 Euro.

Auch Einrichtungsservice

Auch für alle, die keine Zeit oder keine Lust haben, sich mit einem neuen Handy oder Tablet intensiv zu beschäftigen, ist Saturn die richtige Anlaufstelle. Denn die Spezialisten von Saturn kümmern sich auch um die Einrichtung neuer mobiler Geräte – egal ob Smartphone, Tablet, Notebook oder Navigationsgerät. Mit dem "Ready2Go"-Service von Saturn werden die Geräte direkt für den Kunden konfiguriert, Benutzerkonten und Software-Updates installiert und auf Wunsch die Daten des alten Geräts übertragen. Auch das Anbringen von Displayschutzfolien auf Smartphones wird schnell und kompetent durchgeführt.

Der Ausbau des Service-Geschäfts zählt zu den strategischen Prioritäten von Media-Saturn. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2017/18 hat die Media-Saturn-Konzernmutter Ceconomy den Umsatz mit Services & Solutions um 8,2 Prozent auf 425 Millionen Euro gesteigert . Positiv entwickelt haben sich insbesondere die Vermittlung von Versicherungen sowie Dienstleistungen rund um Reparaturen.