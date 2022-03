Software-Entwickler aus der Ukraine melden sich

Thomas Hartmann

Bekannte Softwareschmieden aus der Ukraine sind etwa Belight Software, Macpaw, Readdle oder Unclutter. Trotz der schrecklichen Kriegssituation beruhigen Sie ihre Kundschaft.

VergrĂ¶ĂŸern Ukrainische Flagge © Tatohra / Shutterstock

”Stand with Ukraine đŸ‡ș🇩 We need your help”, so der Betreff der Rundmail von Unclutter . Diese sind Ă€hnlich Macpaw (”CleanMyMac”) in der ukrainischen Hauptstadt Kyiv zu Hause, haben allerdings auch Standorte und vor allem Server außerhalb, wie etwa bei Amazon Web Services. Dies soll die Aufrechterhaltung vorrangig von umfassenden Diensten wie Setapp sicherstellen. Auch Skylum (”Luminar”), 2008 als Macphun in der Ukraine gegrĂŒndet, obwohl diese ihren Sitz inzwischen in den USA (Washington) haben, gehört prinzipiell in diese Reihe.

Doch hinter dem furchtbaren Geschehen geraten die Details zu Entwicklung und Software fast in den Hintergrund. Wie Unclutter das in seiner Mail auch mit brutalen Bildern der Zerstörung von WohnhĂ€usern zusammenfasst, hat Russland die Ukraine am 24. Februar ĂŒberfallen und schreitet mit verheerender Waffenkraft und RĂŒcksichtslosigkeit fort, obwohl die ukrainische Bevölkerung, Regierung und MilitĂ€r sich bis zum jetzigen Zeitpunkt standhaft wehren und immer mehr UnterstĂŒtzung auch aus dem Ausland bis hinein in die Bundesrepublik Deutschland erhalten. Oder auch durch Elon Musk, der zur Aufrechterhaltung der Internet-Kommunikation nun seine Satelliten zur VerfĂŒgung gestellt hat.

Zu Recht wird in der Mail von Unclutter darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Krieg weder um ein Spiel noch um eine TV-Show handelt, obwohl man solche Bilder bisher im Westen fast nur aus solchen ”Unterhaltungsangeboten” kannte. Doch in der Ukraine ist das derzeit bittere RealitĂ€t.

Deshalb benötigt man dort und auch fĂŒr die Menschen, die vor der rĂŒcksichtslosen Waffengewalt in EU-Staaten fliehen, dringend UnterstĂŒtzung. Durch Spenden (Geld wie hier bei UNO , ZDF mit diversen, auch kirchlichen Organisationen , oder Sachen wie Kleidung vor Ort wie in MĂŒnchen ), aber auch ideell durch Berichterstattung und jede Art von Hilfe, die man auf seine Weise geben kann.

Schon vor ein paar Tagen hatte Heise.de Â ĂŒber die Situation speziell der Entwicklerstudios Macpaw und Readdle in der Ukraine berichtet.