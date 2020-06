Sommerfarben für Apple-Watch-Armbänder und iPhone-Hüllen

Halyna Kubiv

Apple hat sein Zubehörsangebot im eigenen Online-Shop aktualisiert und neue Farben für Armbänder und iPhone-Hüllen gebracht.

Vergrößern Neue Farben der Apple-Watch-Armbänder © Apple

Mittlerweile viermal pro Jahr aktualisiert Apple sein Angebot an unterschiedlichen Farbvarianten für die Apple-Watch-Armbänder und iPhone-Hüllen. Unter der Rubrik "Farben der Saison" finden sich im Apple Store vier neue Armbänder in den Varianten "Meerschaum", "Vitamin C", "Leinenblau" und "Küstengrau". Diese neuen Farben sind nur bei dem Sportarmband zu haben, die Loop-Armbänder und weitere Varianten aktualisiert Apple deutlich seltener. Die Armbänder kosten wie gewohnt knapp 50 Euro für die 40-mm und 44-mm-Watch, wem die Farben gefallen, sollte sofort zugreifen: Nach einiger Zeit verschwinden die Saison-Farben aus dem Store und werden von den neuen ersetzt. Nur die Grundfarben Rot, Weiß und Schwarz sind immer im Angebot. Erst vor wenigen Wochen hat Apple bunte Armbänder vorgestellt, nicht nur bei den Sportarmbändern, sondern auch in der Nike-Variante. Die Regenbogenfarben waren jedoch für den Start des Pride-Month gedacht, gleichzeitig damit hat Apple auch neue Zifferblätter für die Apple Watch vorgestellt.

Wer sich eine Übersicht aller bislang vorgestellten Apple-Watch-Armbänder verschaffen will, ist mit dem Poster der Webseite " Bandbreite " sehr gut bedient.



Auch bei den iPhone-Hüllen finden sich die Neuerungen. Für die drei aktuellsten Modelle – iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max – stehen die Farben der Saison zur Verfügung, allerdings ohne "Küstengrau" in den drei Varianten "Vitamin C", "Leinenblau" und "Meerschaum". Die Hüllen kosten wie gewöhnlich 45 Euro, bei der Bestellung kann man sie leider nicht im Store vor Ort abholen, die Lieferungsfrist weist Apple mit dem kommenden Freitag, den 12. Juni auf. Wie auch bei den Armbändern gilt es, "Solange der Vorrat reicht". Während man die Apple-Watch-Armbänder in den Farben der vergangenen Saison noch mit etwas Glück bei einem autorisierten Verkäufer finden kann (hier Sportarmband in Lavendelgrau vom Herbst 2018), bringt Apple die saisonalen Hüllen nur für die neuesten iPhone-Modelle, selbst das iPhone SE muss sich mit den Standard-Farben zufrieden geben: Apple bietet für sein Mittelklasse-iPhone drei Varianten der Silikonhülle und drei weitere aus Leder.