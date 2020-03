Sony Xperia 1II: Mehr Pro als das iPhone 11 Pro oder ein Blender?

Stephan Wiesend

Das Sony-Smartphone bietet einzigartige Profi-Funktion und scheint ÔÇ×mehr ProÔÇť zu sein, als das iPhone 11 Pro ÔÇô das Konzept geht aber vielleicht in die falsche Richtung...

Vergr├Â├čern Das neue Xperia 1 II bietet zahllose Profi-Funktionen.

Der japanische Konzern Sony ist immer wieder f├╝r eine ├ťberraschung gut, das gilt auch f├╝r seine Smartphone-Abteilung. Bei den Xperia-Ger├Ąten stand man zuletzt im Schatten von Samsung und Huawei, mit dem neuen Sony Xperia 1 Mark II f├╝hrt Sony aber einige beeindruckende Funktionen ein, die man so nur von Profi-Kameras und hochwertigen Video-Aufnahmeger├Ąten kennt. In vielen Bereichen geht Sony dabei einen v├Âllig anderen Weg als Apple, Samsung oder auch Google: Das neue Handy wirkt eher ein wenig wie eine neue Alpha Systemkamera. So sollen die Ingenieure von Sonys A9-Kamera bei der Entwicklung geholfen haben. Das Konzept ist sehr interessant, zeigt aber vielleicht auch, dass Sony einige Probleme hat.

Auf den ersten Blick wirkt das neue 6,5-Zoll-Handy von Sony sehr hochwertig, geboten wird ein 6,5-Zoll-Display wie beim Vorg├Ąnger Xperia 1 auch ein Kameramodul mit drei Objektiven ist fast schon Standard. Gewicht und Bildschirmgr├Â├če entsprechen in etwa dem iPhone 11 Pro Max von Apple, auch der Preis von wohl 1150 Euro ist sehr ├Ąhnlich. Von Au├čen gibt es wenig Unterschiede zu den Topmodellen anderer Hersteller.

Gro├če Unterschiede gibt es aber im Konzept der Kamera, f├╝r viele Hersteller aktuell das wichtigste Modul des Smartphones.

Fast wie eine Systemkamera

Auffallend ist die Vielzahl an Details, die Sony aufz├Ąhlt ÔÇô offensichtlich richtet sich der japanische Hersteller an Anwender mit Vorwissen im Bereich Foto, Video und Audio. W├Ąhrend etwa Apple die Hersteller von Objektiv und Sensor nicht nennt, prunkt auf den drei R├╝ckenkameras des Xperia ein Zeiss-Logo, wie es auch auf teuren Premium-Objektiven f├╝r Sonys Alpha-Kameras zu finden ist. Zeiss T Coating wird f├╝r die Linsen versprochen, eine Spezialbeschichtung, mit der wohl nur Foto-Profis etwas anfangen k├Ânnen. Das aus drei Kameras bestehende Kamerasystem ist technisch beeindruckend: Das Autofokussystem soll besonders genau und besonders schnell sein, ein spezieller 3D-Tiefensensor sorgt bei Dunkelheit f├╝r scharfe Bilder. Sowohl Augen von Menschen als auch auf Tiere unterst├╝tzt das Autofokussystem, eine Profi-Funktion, die auch unter Sonys Systemkameras nur neue Modelle beherrschen.

Statt einer Automatik zu vertrauen, kann man ISO, Verschlusszeit, Wei├čabgleich und mehr manuell steuern, die Aufnahme als RAW-Datei ist m├Âglich. Gut: Die Weitwinkelkamera erhielt einen besonders gro├čen Sensor der Abmessung 1/1,7 Zoll ÔÇô gr├Â├čer als in mancher Bridge-Kamera und dadurch besonders lichtstark. Neben einer zus├Ątzlichen Weitwinkelkamera ist au├čerdem eine Tele-Linse mit recht hoher Brennweite dabei (Kleinbild├Ąquivalent 70 mm). Das Display soll Profi-Anspr├╝chen gen├╝gen, Sony wirbt mit ÔÇ×powered by CineAltaÔÇť, dabei handelt es sich um die Profi-Kameralinie von Sony. Auch die Audio-Funktionen wirken beeindruckend.

Nicht zuletzt empfiehlt Sony, das Smartphone als eine Art externen Monitor f├╝r seine Sony Alpha oder Cine Alta zu verwenden ÔÇô per WLAN verbunden.

Vergr├Â├čern Das Smartphone soll auch als eine Art Zusatzmonitor dienen k├Ânnen. © Sony

Kommentar: Interessant ist, was fehlt

Auf den ersten Blick wirkt das Xperia wie ein echtes Profi-Smartphone und bietet ein v├Âllig anderes Konzept als Apples und Co. Nach unserem Eindruck ist das Xperia aber wohl doch eher ein Nischenprodukt und zeigt, dass Sony l├Ąngst von seinen US-Konkurrenten abgeh├Ąngt wurde. Sony setzt auf traditionelle Kamera-Funktionen wie Autofokus und zahllose manuelle Einstellungsm├Âglichkeiten. Das Konzept von Sony ist offensichtlich, die Funktionen seiner Profi-Kameras auch auf seinem Smartphone anzubieten. Wir fragen uns aber, ob dies bei einem Smartphone nicht fast schon sinnlos ist?

Bei einer Systemkamera kann ein Fotograf dank Wahlr├Ąder und Spezial-Buttons intuitiv und schnell Blende, Wei├čabgleich, Belichtung oder auch die ISO-Einstellung ├Ąndern. Bei einem Smartphone ist eine Bedienung nur ├╝ber winzige Touchscreen-Buttons m├Âglich. Es gibt bei einer Smartphone-Kamera zudem nur wenig, das man einstellen kann: Ein Smartphone-Objektiv hat eine feste Blende und durch den winzigen Sensor einen riesigen Sch├Ąrfebereich. Manuelle Einstellungen sind meist gar nicht n├Âtig. Anders als bei einer Vollformatkamera mit winzigem Sch├Ąrfebereich kommt man meist sogar ohne aufwendiges Autofokussystem aus ÔÇô┬ádas Weitwinkelobjektiv von Apples iPhone 11 ist etwa ein Fixfokus-Objektiv.

Auch bei der automatischen Einstellung von Wei├čabgleich oder Belichtung arbeiten aktuelle Smartphones meist perfekt. Die Option RAW-Fotos zu erstellen ist dagegen selten hilfreich: Die Winz-Sensoren eines Smartphones erfassen meist zu wenig Bildinformationen, um in einer Nachbearbeitung Schatten aufzuhellen oder ├╝berbelichtete Stellen zu korrigieren. Apple und Google gehen hier ja einen anderen Weg und kombinieren stattdessen multiple Aufnahmen um Nachtaufnahmen oder hohe Dynamik zu erzeugen. In gewisser Weise zeigt das Xperia, dass Sony von seinen Konkurrenten bereits etwas abgeh├Ąngt wurde. Interessanterweise verzichtet der japanische Hersteller n├Ąmlich auf etwas, womit Google und Apple zuletzt viele K├Ąufer ├╝berzeugen konnten: Eine Kamerafunktion wie Nightshot oder Deep Fusion, die alles aus den winzigen Objektiven und Sensoren eines Smartphones herausholt. Die US-Konzerne haben in den letzten Jahren sehr viel Zeit und Aufwand in die sogenannte Computational Fotografie investiert, um diese Funktionen zu perfektionieren. Aufwendige Algorithmen und Spezialchips, die den Nachtmodus eines Pixel oder beim iPhone 11 die Option Deep Fusion erst erm├Âglichen. Auch bei den Kamera-Apps versuchen Apple und andere Hersteller wenig Bedienelemente zu zeigen, um die Bedienung einfach zu halten. Die Oberfl├Ąche wirkt vielleicht weniger "Pro" als beim Xperia, liefert aber erstklassige Ergebnisse.

Vergr├Â├čern Konkurrenten wie Apple k├Ânnen mit Funktionen wie dem Nachtmodus punkten.

Das neue Xperia ist zwar ein hochinteressantes neues Smartphone mit toller Hardware, das viele interessierte Kunden finden wird. Das Konzept ist aber vielleicht weit weniger ÔÇ×ProÔÇť als es auf den ersten Blick erscheint. Vielleicht haben die gro├čen Smartphone-Hersteller den Kamerahersteller Sony gerade im Bereich Fotografie schon l├Ąngst ├╝berholt┬á ÔÇô per Software.