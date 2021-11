Soundcore Liberty Air Pro 2 bei Amazon – 90 statt 130 Euro

Peter Müller

Anker und seine Marken beginnen heute mit den Black-Friday-Rabatten. Was uns auffällt: Starke Kopfhörer zum Tiefstpreis.

Vergrößern Soundcore Liberty Air Pro 2 © Soundcore

Es müssen nicht immer Airpods (Pro) sein, auch andere Anbieter haben konkurrenzfähige Produkte im Angebot, die meist günstiger sind. Dabei stehen sie beim Klang, bei der aktiven Geräuschunterdrückung und der Gesprächsqualität beim Telefonieren und der Videokonferenz den Vorbildern in Weiß in nichts nach. Ein solches Produkt ist etwa der Soundcore Liberty Air 2 Pro, den es in der Black-Friday-Woche bei Amazon mit einem Rabatt von 31 Prozent zu kaufen gibt, 89,99 Euro statt 129,99 Euro:

Soundcore by Anker Liberty Air 2 Pro bei Amazon für 89,00 Euro statt 129,99 Euro

Im Test haben uns die Soundcore Liberty Air 2 Pro trotz ihres sperrigen Namens überzeugt, überraschender Weise klingen die Hörer mit eingeschaltetem ANC besser als ohne. Was Soundcore auch anders macht als etwa Apple: Die Equalizer-Einstellungen kann man in der zugehörigen App selbst anpassen, über einen Hörtest ermittelt diese ein individuelles Profil, passend zum Hörvermögen. Einzig die Bedienung, die Tipps auf die Ohrhörer erfordert und nicht wie den Airpods auf die Stiele, stört ein wenig. Die Liberty Air 2 Pro sind in vier verschiedenen Farben erhältlich.

Anker und seine Marken geben auf zahlreiche weitere Produkte ähnlich hohe Rabatte in der Black Week. Die Ohrhörer url link shop https://www.amazon.de/dp/B093SLWMS7 Soundcore Life P3 kosten etwa 56 statt 80 Euro _blank und die etwas älteren Liberty 2 Pro gar nur 70 statt 130 Euro . Günstiger sind auch Ladegeräte, Powerbanks, Bluetooth-Lautsprecher und Sicherheitskameras zu haben.