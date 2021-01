Soundcore: True-Wireless-Kopfhörer mit Mehrfach-Noise-Cancellation

Thomas Hartmann

Bei der Geräuschunterdrückung kann man je nach Situation wechseln, so in den Transportmodus, den Außenmodus oder den Innenraummodus: Dazu kommt ein zweifacher Transparenzmodus.

Vergrößern Soundcore © Soundcore

Der Liberty Air 2 Pro hat Soundcore (gehört zu Anker) nach eigenen Angaben so konzipiert, dass er auch bei aktivierter Geräuschunterdrückung hervorragend klingt. Dazu diene die ”PureNote-Treibertechnologie”, die zehn gehärtete Nanoschichten verwende, um den 11-mm-Treiber in jedem Earbud zu bilden. Dies soll präzisen Klang und Klarheit bei allen Frequenzen ermöglichen. Soundcore hat die Earbuds dann sowohl mit eingeschaltetem als auch mit ausgeschaltetem ANC abgestimmt, um sicherzustellen, dass die Musik immer so klingt, wie es die Künstler ursprünglich beabsichtigt haben, verspricht der Hersteller.

Der Liberty Air 2 Pro bietet dem Benutzer ferner die Möglichkeit, zwischen drei Modi zur Geräuschunterdrückung zu wechseln, etwa der ​Transportmodus​, wenn er benötigt wird, um niederfrequente Geräusche aus Flugzeugen, Zügen oder Stadtbussen auszublenden. Der ​Außenmodus​, der eine weniger starke ANC-Einstellung, aber eine größere Bandbreite verwendet, um Straßengeräusche auszublenden. Schließlich der ​Innenraummodus​, der in erster Linie die mittleren Frequenzen reduzieren soll, um dabei zu helfen, Stimmen auszublenden, die üblicherweise in einem Büro oder in einem Café vorkommen.

Zusätzlich verfügen die Liberty Air 2 Pro über einen ​Transparenzmodus​ mit zwei verschiedenen Einstellungen: Modus 1 ist für totale Transparenz, die helfen will, alle Umgebungsgeräusche zu verbessern. Dies soll ideal für Läufer und Radfahrer sein, die Geräusche um sich herum auf einer Straße sicher hören müssen. Der zweite Transparenzmodus konzentriert sich auf Stimmen, um Stimmen in unmittelbarer Nähe zu verstärken und gleichzeitig Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Dieser Modus sei ideal für Benutzer, die auf einen Flug oder einen Bus warten, aber dennoch Durchsagen von einem P.A.-Sprecher oder Flugbegleiter hören müssen.

Der Hersteller verspricht eine 7-Stunden-Akkuleistung der Earbuds mit ausgeschaltetem ANC und 6-Stunden-Akku mit eingeschaltetem ANC. Mit der Schnellladetechnologie von Anker erreiche man mit 10 Minuten Ladezeit zwei Stunden Spielzeit. Dazu kommen benutzerdefinierbare Touch-Bedienelemente zum Festlegen von Voreinstellungen für Wiedergabe / Pause, Titelvorlauf, Lautstärke und mehr. Es besteht Kompatibilität des Sprachassistenten mit Apple Siri, weitere beliebte Sprachassistenten sollen bald hinzugefügt werden.

Mit der aktualisierten Soundcore App ( iOS , Android ) bietet der Liberty Air 2 Pro dem Nutzer HearID 2.0 zur Audiofrequenzanpassung. Nach der Durchführung eines einfachen Hörtests mit den Ohrhörern stellt der Liberty Air 2 Pro den Klang für den Einzelnen ein, um das bestmögliche Hörerlebnis zu gewährleisten. Neu in der Version 2.0 ist, dass der Benutzer Änderungen an diesen individualisierten Audioeinstellungen vornehmen kann oder aus einem der voreingestellten Klangprofile wählen kann.

Die Liberty Air 2 Pro sind in vier verschiedenen Farben für 130 Euro erhältlich.