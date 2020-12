Spannendes Patent: Airpods mit Zwinkern, Lächeln & Co. steuern

Kris Wallburg

Lassen sich Airpods künftig über die eigene Gesichtsmikik steuern? Apple forscht jedenfalls an dieser Technologie und hat auch schon ein entsprechendes Patent angemeldet.

Vergrößern Die Airpods per Touch steuern: Bald ein Bild der Vergangenheit? © Shutterstock.com/Framesira

Tech-Gigant Apple arbeitet an einer Technologie, mit deren Hilfe sich In-Ear-Kopfhörer mittels kleinster Mimik-Bewegungen steuern lassen. Das offenbart ein Patentantrag , den Apple beim US-amerikanischen Patentamt PTO eingereicht hat. Diese Technik könnte auf viele verschiedene Arten nützlich werden.

Kopfhörer, welche die Mimik des Tragenden lesen? Das soll mithilfe von Lichtpunkten im Gesicht möglich werden. Der Ansatz Apples, der ausführlich im Patentantrag ausgeführt ist, beschreibt einen Lichtpunkt, der von den Kopfhörern auf eine bestimmte Stelle des Kopfes projiziert wird. Mithilfe von Interferometrie-Sensoren soll der Kopfhörer Bewegungen im Gesicht des Benutzers erkennen und interpretieren. Das schließt sowohl Änderungen in der Mimik als auch stumm gesprochene Sprache mit ein.

Vergrößern Dieses Schaubild zeigt, wo die Sensoren in In-Ear- und Over-Ear-Kopfhörer verbaut werden könnten. © Apple/USPTO

Diese Technologie könnte sowohl für die Identifizierung des Nutzers als auch zur Eingabe von Befehlen genutzt werden. Mittels der Bioidentifizierung könnte eine weitere Sicherheitsebene eingebaut werden, um unbefugtes Nutzen der Geräte zu verhindern. Mithilfe der Sensoren könnten nicht nur die Bewegungen der Gesichtsmuskulatur registriert werden, sondern auch Vibrationen der Haut, zum Beispiel beim lauten, oder auch stummen, Sprechen. Sie könnten also theoretisch dem Sprachassistenten Siri einen Befehl geben, ohne ihn laut auszusprechen.

Ob und wann eine solche Technologie ihren Weg in ein Apple-Produkt findet, ist unklar. Apple forscht in viele Richtungen und meldet immer wieder Patente an, von denen es aber nicht alle bis zur Marktreife schaffen.