Sparen Sie 68 % aufs VPN-Abo: NordVPN feiert 9. Geburtstag

NordVPN

Virtuelle private Netzwerke (VPNs) sind heute in aller Munde. Nicht zuletzt, weil die Anbieter vermehrt auf allen Plattformen werben. Doch wissen Sie, welche Vorteile man als Nutzer wirklich bekommt? Das sehen wir uns am Beispiel „NordVPN“ an. Der Dienst macht auch anlässlich seines Jubiläums allen Macwelt-Lesern ein besonderes Angebot.

Sponsored Post Vergrößern NordVPN feiert Jubiläum: Abo heute 68 % günstiger! © NordVPN

Der vielleicht größte und bekannteste VPN-Anbieter „NordVPN“ feiert dieser Tage seinen 9. Geburtstag und bietet auf sämtliche Abos unschlagbare Rabatte. So bekommen Sie etwa das 2-Jahresabo 68 % günstiger und per Zufallsprinzip wird die Laufzeit anschließend um 1, 12 oder 24 Monate kostenfrei verlängert.



Für VPN-Neulinge wie -Profis ist das eine sehr attraktive Möglichkeit, eines der besten VPNs auf dem iPhone, iPad oder Mac zu installieren. Interessenten finden alle Informationen zum „Geburtstagsdeal“ von NordVPN auf der folgenden Unterseite:

68 % sparen: Zur NordVPN-Geburtstagsaktion

Moment, was hat es mit diesen VPNs eigentlich auf sich?

Wie eingangs erwähnt, kann nicht jeder ad hoc etwas mit dem Begriff VPN anfangen. Wir gehen deshalb einmal zwei Schritte zurück. Was bedeutet es, wenn man sich ein virtuelles privates Netzwerk auf dem Smartphone oder Computer einrichtet?

In erster Linie versteckt man damit seine IP-Adresse. Aktivieren Sie also das VPN, wird Ihre IP-Adresse über einen externen Server geleitet, der fortan zum Knotenpunkt für Dritte und Ausgangspunkt aller Ihrer Daten wird. Der Internetprovider sieht so zum Beispiel nicht mehr, auf welchen Webseiten Sie surfen oder welche Suchbegriffe Sie im Web eingeben.

VPNs sind übrigens kein moderner Trend, sondern kommen schon seit Jahrzehnten in Unternehmen, öffentlichen Organisationen oder Universitäten als internes Netzwerk zum Einsatz. So können etwa Studenten im Ausland studieren und Geschäftsreisende auf das Büro zu Hause zugreifen.

Vergrößern NordVPN feiert den 9ten Geburtstag mit einem attraktiven Angebot © NordVPN

Das bringt Ihnen ein VPN

Konkret haben Nutzer von VPNs einige zentrale Vorteile. Wir haben Sie hier für Sie zusammengefasst:



Verschlüsselt surfen : Mit aktiviertem VPN bleiben Ihre Surf-Daten selbst im öffentlichen WLAN oder vor dem Internetprovider verborgen.

Standort maskieren : Dritte können Ihren Standort nicht mehr erkennen und ortsbezogenes Tracking durchführen.

Geoblocking umgehen : Öffnen Sie Webseiten und Dienste oder gucken Sie Serien, die eigentlich nur im Ausland zur Verfügung stehen.

Recherchen im Ausland : Versetzen Sie sich „faktisch“ in ein anderes Land.

Sicherer Datentransfer : Versenden Sie wichtige und kritische Daten sicher über eine VPN-Verbindung.



Wieso ist NordVPN zu empfehlen?

VPN-Anbieter gibt es mittlerweile fast wie Sand am Meer. Aus der Masse herauszustechen ist nicht einfach, indessen sucht man bei NordVPN nicht lange nach den Alleinstellungsmerkmalen.

Folgende Features machen NordVPN aus:



Seriös und erfahren: Anbieter ist fast ein Jahrzehnt auf dem Markt und dessen Gründer haben eine jahrzehntelange Erfahrung.

5.500 Server in 59 Ländern: Die Auswahl ist größer als bei den meisten Konkurrenten.

No-Logs-Richtlinie: NordVPN trackt keine Daten der Nutzer.

Malware-frei: Anbieter blockiert potenziell schädliche Webseiten.

Darknet-Scan: Seit Kurzem scannt NordVPN für iOS-Nutzer das Darknet nach gestohlenen Passwörtern und mehr.

Fair teilbar: Eine Lizenz reicht für 6 Geräte.

24/7-Kundenservice: Für alle Nutzer erreichbar.

Speed-Testsieger: NordVPN ist laut AV-Test so schnell wie kein anderer VPN-Anbieter.

Blockiert Werbung: Spezielles Tool zum Blockieren von unerwünschten Anzeigen.

Sicheres Streaming: TV-Unterhaltung ohne Buffering.

Moderne App: Für iOS, iPadOS, macOS, Windows, Android und weitere Systeme.

Jetzt 68 % Rabatt auf NordVPN sichern

Wenn Sie die Welt der VPNs einmal ausprobieren möchten oder auf der Suche nach einem neuen Anbieter sind, sind Sie bei NordVPN richtig. Erneut möchten wir Sie deshalb auf die aktuelle Kampagne aufmerksam machen, die NordVPN zusammen mit Macwelt präsentiert: Sie sparen fast 70 % auf das 2-Jahresabo und können anschließend bis zu zwei kostenfreie Jahre dazu gewinnen! Alle Informationen finden Sie unter diesem Link:



Jetzt 68 % sparen: Zur NordVPN-Geburtstagsaktion