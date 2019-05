Special: Vorschau auf die WWDC

Peter Müller

Nicht mehr lang bis zu Apples Entwicklerkonferenz. Lesen Sie schon heute, was Sie alles erwartet.

In Cupertino und San Jose gehen die Vorbereitungen auf die Entwicklerkonferenz WWDC in die letzten Züge. iOS 13, macOS 10.15 und noch viel mehr wird Apple ab dem 3. Juni der interessierten Öffentlichkeit oberflächlich und den versammelten Entwicklern in aller Tiefe zeigen. Lesen Sie schon heute, was uns in gut zehn Tagen erwartet. Aus dem Inhalt:

iOS 13: Es wird dunkel



macOS 10.15: Nur noch 64 Bit



Project Marzipan: Was iOS-Apps für den Mac bedeuten



Zukunftstechnologie: Was Apple mit AR machen sollte



Safari will Tracking-Pixel und Cookies abschaffen



iTunes vor der Zerschlagung: Mehrere Apps für Musik, Podcasts, Videos



u.v.m.



