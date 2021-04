Spezial-Hülle: iPhone 12 im Mac-Pro-Design

Simon Lohmann

Ein iPhone 12 im Käsereiben-Look: Ein Designer hat eine Spezial-Hülle entworfen, die das iPhone in einen Mac Pro verwandelt.

Vergrößern Das iPhone 12 im Käsereiben-Look © Yanko Design/Sarang Sheth

2006 kam der Mac Pro im berühmten Käsereiben-Look auf den Markt, 2013 wurde dieser durch ein Zylinder-Design ersetzt – nur damit Ende 2019 die Mac-Pro-Käsereibe in perfektionierter Form ihr Comeback feiern konnte. Nun hat es das besondere Design auch in eine Spezial-Hülle für das iPhone 12 geschafft.

Nachdem vor kurzem Medien ein Patent für ein iPhone entdeckten, das die "Käsereiben"-Textur für eine effiziente Kühlung oder Wärmeübertragung verwendet, entwickelte der Designer Sarang Sheth eine dazu passende Hülle.

Vergrößern Käsereiben Look für das iPhone © Yanko Design / Sarang Sheth

"Hergestellt aus einem TPE-Stoßfänger und einer maschinell bearbeiteten Aluminium-Rückplatte, bringt das Gehäuse die bekannte Cheesegrater-Textur auf die Rückseite des iPhones, um es effizienter zu kühlen (zumindest in der Theorie)", schreibt Sheth auf der Webseite Yanko Design . "Theoretisch ist es auch perfekt geeignet, um Knoblauchzehen zu zerkleinern oder etwas Parmigiano Reggiano zu reiben."

Der Designer gibt jedoch selbst zu, dass es sich bei diesem Design–- so interessant es auch aussehen mag – um keine wirklich funktionelle Hülle handelt: "Objektiv betrachtet würde ein texturiertes Metallgehäuse mit Sicherheit Schmutz, Staub und Fussel einfangen, abgesehen davon, dass es auch das kabellose Laden des Telefons verhindern würde".

Das spezielle Design bewirkt, dass die Hülle extrem aufträgt – das iPhone 12 wird dadurch unnötig dick. "Subjektiv gesehen sieht die Textur auf dem iPhone schlechter aus als auf dem Mac Pro (obwohl es auch an meiner Ausführung liegen kann)", schreibt Sheth. "Außerdem könnte die Textur in diesem Maßstab tatsächlich als Knoblauchpresse oder zum Reiben von Hartkäse verwendet werden, was es schwierig macht, sie ernst zu nehmen, wenn die Textur auf einem $1200-Flaggschiff-Smartphone ist. Von der "Trypophobie" wollen wir gar nicht erst anfangen."

Die Hülle kann man zwar nicht kaufen, der Designer bietet die entsprechenden 3D-Dateien jedoch zum kostenlosen Download an.