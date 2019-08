Spiele aus Apple Arcade nun bei internen Tests

Peter Müller

Apple-Mitarbeiter haben offenbar einen ersten Zugang zu Apple Arcade erhalten. Dabei sollen die Spiele getestet werden.

Vergrößern Apple Arcade – so sieht der Zugang aus © 9to5mac

Nach einem B //appleinsider.com/articles/19/08/17/apple-launches-early-access-program-for-apple-arcade:ericht von "Appleinsider" hat Apple einen internen Test von Apple Arcade begonnen. Mitarbeiter können für eine Monatsgebühr von 49 Cent – der erste Monat ist gratis – den Service ausprobieren und erste Versionen von Titeln wie "Way of the Turtle", "Down in Bermuda", "Hot Lava", "Sneaky Sasquatch", "Frogger in Toy Town" auf iPhone, iPad und Mac spielen. Den Service will Apple im Herbst für das allgemeine Publikum an den Start bringen, weder sind bisher der genaue Termin noch der Preis bekannt. Der interne Test soll nicht nur dem Service-Anbieter Aufschlüsse geben, auch Spielepublisher sollten aus dem Feedback der Tester wichtige Erkenntnisse für ihre Games bekommen, die allesamt noch in Entwicklung sind.

9to5mac hat diesen Mitarbeiter-Zugang zu dem experimentellen Mac App Store erlangt und konnte ein paar Spiele ausprobieren. Die Mitarbeiter konnten sich demnach für einen Gratismonat anmelden, der Test wird mit dem Start von iOS 13 enden.