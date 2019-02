Spielfilm-Dreh mit iPhone? So arbeitete Steven Soderbergh

Stephan Wiesend

Der Sport-Film "High Flying Bird" von Steven Soderbergh wurde per iPhone gedreht, ganz so simpel war das aber wohl nicht.

Vergrößern Ein Rollstuhl diente als Dolly © Twitter

Bei Youtubern wie MKBH und Unbox Therapy hat man manchmal den Eindruck, dass sie es mit dem Einsatz sündhaft teurer Studio-Hardware fast schon übertreiben . Dagegen machte der bekannte Regisseur Steven Soderbergh zuletzt mit Kamera-Minimalismus von sich reden. Der Regisseur von Filmen wie "Ocean Eleven" und "Traffic" hat nämlich nach "Unsane" bereits den zweiten Spielfilm mit einem iPhone gedreht: Das gerade auf Netflix gestartete Basketball-Drama "High Flying Bird" ist mit 92 Prozent bei Rotten Tomatoes ein echter Erfolg. Die Dreharbeiten in New York dauerten nur drei Wochen, Soderbergh arbeitete dabei höchstpersönlich als Kameramann und übernahm auch den Schnitt. Kennt man den Aufwand, den Filmproduktionen bei Spielfilmen betreiben, hat sich Soderbergh für eine äußerst spartanische Kamera-Ausstattung entschieden. Bei einem näheren Blick auf die genauen Umstände sieht man aber schnell, dass Soderbergh doch mehr Aufwand betrieben hat, als man zuerst vermutet. Laut Berichten sollen die Schauspieler anfangs etwas irritiert gewesen sein, wussten den schnellen Ablauf und kurzen Wartezeiten bald zu schätzen.

In einem aktuellen Artikel des Magazins "New York" (Print) wurde die Arbeitsweise von Soderbergh etwas genauer dargestellt, so filmte er nicht nur mit einem einzelnes iPhone, sondern mit bis zu drei iPhone 8 mit 256 GB Speicher zugleich. Vorteil: Er konnte bei einer Filmaufnahme problemlos den Blickwinkel wechseln und da er zugleich Regisseur und Kameramann war, seine Wünsche sofort umsetzen. Soderbergh sieht vor allem in der flexiblen Nutzung den Vorteil des iPhone-Filmens: Man könne ein iPhone bei Bedarf sogar einfach an der Decke befestigen. Statt teurer Profi-Stative und Rigs kam billiges Zubehör zur Verwendung, über das wohl manch Hobbyfilmer die Nase rümpfen würde: So verwendete er die günstigen Joby Mini Gorillapods als Stative, für freie Kamerafahrten der Stabilisator DJI Osmo Mobile . Für eine Kamerafahrt in einer Straßenszene setzte er sich einfach mit iPhone und Gimbal in einen Rollstuhl und ließ sich schieben – statt ein Dolly-System aufbauen zu lassen. Ein Bild, das der mitspielende Kyle MacLachlan gleich bei Twitter veröffentlichte.

Vergrößern Ein Gimbal sorgt fĂĽr verwacklungsfreie Aufnahmen. © DJI

Ganz so simpel war die Arbeitsumgebung aber dann doch nicht, vor allem im Bereich Software: Da ein iPhone Videos nicht im richtigen Seitenformat aufnimmt, kamen spezielle Aufsatzlinsen von Moondog Labs zur Verwendung, die ein anamorphes Seitenformat erzeugen. Das Video wird dabei mit einer 1,33x-Linse um 33 Prozent breiter, muss aber später „de-squeezed“ also "entstaucht" werden. Aufnahmen erfolgten wohl auch deshalb nicht mit der integrierten Kamera-App sondern der 15-Dollar-Software FilLMiC Pro , die sich an Profis richtet. Die Videoaufnahmen erfolgten im Spezialformat FiLMiC Pro Log mit 2160p, das einen größeren Farbraum und höhere Dynamik bietet, bereitgestellt wurden die Daten über ein Profi-System namens Pix. Die Produktion erfolgte dann im Format Digital Intermediate mit 4K.

Vergrößern Eine solche Linse sorgt für ein Breitbild-Video.

Soderbergh schätze bei der Produktion laut Artikel, dass er nach einer Aufnahme die Videos auf seinem Macbook Pro 13-Zoll schneiden konnte, ein Glyph Atom diente anscheinend als Speichermedium. Offensichtlich schneidet Soderbergh übrigens nicht mit Final Cut Pro sondern Avid Media Composer. Die Videoaufnahme mit einigen iPhones zeigt aber nach unserem Eindruck nur einen kleinen Ausschnitt der Produktion. Wie einige Produktionsdaten der Seite IMDB.com zeigen, passierte außerdem auch hinter der Kamera noch sehr viel mehr:

Die oft unterschätzte Tonaufnahme erfolgte nämlich offensichtlich durch einer eigenen Crew, dem aus fünfzehn Personen bestehenden Sound Department. Dazu gehörten ein Boom Operator (ein Boom ist ein Mikrofon an einer Angel) und zahlreiche Spezialisten für Toneffekte. Aber auch mit den Makeup und Kostümen waren fünf Angestellte, mit der Organisation der Aufnahmeorte weitere vier Personen beschäftigt, von zahllosen Produktions-, Film- und anderen Assistenten ganz zu schweigen.

Unsere Meinung:

Die Filmqualität eines iPhones ist bei guten Lichtverhältnissen ausgezeichnet und ein Profi wie Steven Soderbergh kann damit sogar Videoaufnahmen für einen Spielfilm drehen – die Arbeit im Hintergrund sollte man bei einer solchen Produktion aber keineswegs unterschätzen. Außerdem beweisen zahllose iPhone-Videos auf Facebook und Twitter, dass der Umkehrschluss natürlich nicht gilt: Ein iPhone macht noch lange niemanden zum Soderbergh.