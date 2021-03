Lustiger Spot: Apple preist Robustheit des iPhone 12

Thomas Hartmann

Apple betont in einem ”Fumble”-Video einmal mehr die Vorteile seines ”Ceramic Shield” der iPhone-12-Modellreihe.

Vergrößern Fumble © Apple

”Fumble” deutet so viel wie Ungeschicklichkeit, und tatsächlich sieht man in dem knapp 40-sekündigen Video von Apple auf Youtube  eine Frau, deren rotes iPhone 12 (zum Test) auf den Boden zu fallen droht, während sie es zum Telefonieren zwischen Ohr und Schulter geklemmt hat. Sie bemüht sich noch, es mit artistischen Verrenkungen aufzufangen, doch schließlich knallt es zu Musik von “The Conference” (Nitin Sawhney) kopfüber, das heißt mit dem Display zuerst, auf den Schotterboden. Aber: ”Ceramic Shield” – fester als jedes Smartphone-Glas, so Apple in Einblendungen. Und schließlich und vor allem: ”Relax, it’s iPhone”.

Apple hebt die Vorzüge des ”All‑Screen OLED Display” mit seinem Ceramic Shield und ”einer viermal besseren Sturzfestigkeit” auch auf der eigenen Produkwebseite hervor . In einem ähnlichen Video hatte erst vor Kurzem ein iPhone 12 eine Tortur mit Mehl und Wasser in einer Amateur-Backstube über sich ergehen lassen müssen.



Was das iPhone 12 außer starkem Glas noch zu bieten hat, können Sie hier in unserem Macwelt-Test nachlesen.