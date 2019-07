Ständer verwandelt Apple Watch in klassischen iPod

Denise Bergert

Der W6-Ständer von Hersteller Elago verwandelt Apples Smart-Watch in einen klassischen iPod.

Vergrößern Der W6 von Elago kostet 14,99 US-Dollar. © Elago

Zubehör-Hersteller Elago hat mit dem W6-Ständer ein neues Accessoire für die Apple Watch vorgestellt . Der kleine Ständer verwandelt die Smart-Watch in einen iPod Classic im Retro-Look. Die Silikon-Hülle verfügt über eine Aussparung an der Oberseite, in die die Apple Watch eingelegt wird. Das rechteckige Fenster zeigt dann das Display der Apple Watch, auf dem im Nightstand-Modus die Uhrzeit und das Datum eingeblendet werden.

Im Nightstand-Modus kann die Apple Watch im W6-Ständer als Wecker oder für den Empfang von Nachrichten genutzt werden. Der W6-Ständer fungiert außerdem als Ladestation für die Apple Watch. Eine entsprechende Aussparung für den Ladeanschluss ist im W6 integriert. Der W6-Ständer von Elago ist kompatibel mit den Apple-Watch-Modellen der Serien 1, 2, 3 und 4 sowie den Durchmesser-Größen 38 mm, 40 mm, 42 mm und 44 mm. Der W6 ist in den Farben Grau, Schwarz und Rot zum Preis von 14,99 US-Dollar erhältlich. Elago ist bekannt für seine Retro-Designs. So bietet das Unternehmen unter anderem auch Ständer in Form des klassischen Macintosh oder des iMac G3 an.

