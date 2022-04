Stalking mit Airtags: Ist das Problem wirklich so groß?

David Price, Kris Wallburg

Eine Befragung von Polizeidienststellen zeigt, dass die Belästigung durch Apples Bluetooth-Tracker weit verbreitet ist.

Seit einiger Zeit besteht der Verdacht, dass Apples Bluetooth-Tracker Airtag trotz seiner eingebauten Datenschutzmaßnahmen in großem Umfang für Stalking und Raubüberfälle verwendet wird. Das Gerät kann in den persönlichen Gegenständen eines ahnungslosen Opfers versteckt werden, dessen Standort dann vom Besitzer des Airtags aus der Ferne verfolgt werden kann. Die Anti-Stalking-Funktionen bedeuten, dass das Gerät irgendwann seinen Standort preisgibt, aber das hilft nicht, wenn der Täter schnell arbeitet.

Bislang beruhen solche Befürchtungen weitgehend auf Anekdoten. Hier auf Macwelt haben wir über einen solchen Fall in New York City , einen anderen in Detroit und weitere in Kanada berichtet. Die Technikseite Motherboard von Vice hat jedoch einen systematischeren Ansatz zur Analyse der Häufigkeit und des Ausmaßes von Stalking mit Airtag versucht und eine alarmierende Zahl von Fällen aufgedeckt.

Motherboard hat eine Reihe von Polizeidienststellen nach Fällen gefragt, die sie im Zusammenhang mit Airtags untersucht haben. Acht Dienststellen antworteten mit Angaben zu 150 derartigen Fällen innerhalb eines Zeitraums von acht Monaten. In 50 dieser Fälle wurden Frauen benachrichtigt, dass ihre Bewegungen von einem unbekannten Airtag verfolgt wurden, und in der Hälfte dieser Fälle konnte das Opfer einen bestimmten Mann identifizieren – in der Regel einen wütenden Ex-Mann, manchmal mit einer bekannten Vorgeschichte missbräuchlichen Verhaltens –, der ein Motiv hatte, einen Airtag in ihren Sachen zu platzieren, um sie zu verfolgen oder zu belästigen.

Oftmals hatten die Opfer mehr als nur den Verdacht, dass sie verfolgt wurden. Eine Frau bemerkte ein Piepen in ihrem Auto, entdeckte, dass es von einem AirTag verursacht wurde, und konfrontierte ihren Ex, der zugab, es angebracht zu haben; eine andere fand die Bluetooth-Tracker mehrfach an ihrem Fahrzeug angebracht. Und es gab zahlreiche Fälle, in denen der Verdacht der Frauen dadurch erhärtet wurde, dass ihre Ex-Freunde an ihrem Standort auftauchten, ohne dass sie einen legitimen Grund dafür hatten, diesen zu kennen.

Aber die Tatsache, dass ein Ex, der einen Groll gegen sie hegte, ihren Aufenthaltsort kannte, war nicht das Schlimmste, was die Opfer zu befürchten hatten, so beängstigend das auch sein musste. Einer Frau wurden die Reifen aufgeschlitzt, einer anderen wurde körperliche Gewalt angedroht, in anderen Fällen wurden die mutmaßlichen Täter sogar gewalttätig, wenn sie zur Rede gestellt wurden. Bei fast allen Opfern handelte es sich um Frauen.

Wie weit ist das verbreitet und müssen wir uns Sorgen machen?

Auch wenn Apple bestürzt sein wird, dass ein Gerät, das es angeblich mit Anti-Stalking-Maßnahmen ausgestattet hat, in 50 Polizeifällen auftaucht, in denen es um mutmaßliches Stalking geht, ist es wichtig, die Zahlen in einen gewissen Kontext zu setzen. Einige sehr grobe Berechnungen auf der Grundlage von 15.766 Polizeidienststellen in den USA und etwa 13,5 Millionen Stalking-Fällen pro Jahr legen nahe, dass acht Dienststellen in einem Zeitraum von acht Monaten 4.567 Fälle melden würden. Diese 50 Airtag-Fälle würden etwas mehr als 1 % ausmachen. Das ist beileibe kein unbedeutender Anteil, aber auch keine Epidemie.

(Ähnliche Berechnungen würden darauf hindeuten, dass es, wenn man von acht auf 15.766 Polizeidienststellen hochrechnet, in den gesamten USA in diesem Achtmonatszeitraum etwa 295.000 mit Airtags infizierte Fälle gegeben haben könnte. Aber auch hier sind wir äußerst spekulativ. Es ist zum Beispiel möglich, dass Motherboard größere Dienststellen ins Visier genommen hat, weil es davon ausging, dass sie wahrscheinlich über mehr und folglich statistisch nützlichere Daten verfügen, oder dass Dienststellen, die eine hohe Anzahl von Airtags-bezogenen Aktivitäten erlebt hatten, eher auf die Anfrage reagierten, weil sie die Öffentlichkeit warnen wollten).

Es ist auch zu bedenken, dass die Airtags die Möglichkeit haben (und Apple anscheinend den Willen hat), ihre Datenschutzfunktionen weiterzuentwickeln. Motherboard bezieht sich nur auf "einen Zeitraum von acht Monaten", aber es ist durchaus möglich, dass ein Teil dieses Zeitraums bereits vor der ersten Welle von Datenschutzfunktionen im Juni 2021 stattgefunden hat , und ein Großteil davon wird sicherlich vor der Ankündigung der zweiten Welle im Februar dieses Jahres stattgefunden haben. Airtags werden nie wieder so anfällig für Missbrauch sein wie in dem hervorgehobenen Zeitraum von acht Monaten.

Wenn eine Person entschlossen ist, eine andere zu belästigen, gibt es viele Möglichkeiten, dies zu tun. Der Airtag ist nicht einmal der einzige Bluetooth-Tracker, den sie verwenden könnten. Unsere Erfahrung zeigt, dass er zwar der effektivste Tracker auf dem Markt ist, aber auch derjenige mit den umfassendsten Anti-Stalking-Maßnahmen, sodass er nicht die ideale Wahl ist. Dennoch ist Apple eine so große Marke, dass Geschichten, die mit seinen Produkten zu tun haben, natürlich ganz oben auf der Nachrichtenagenda stehen.

Apple ist definitiv besorgt über die Verwendung und den Missbrauch von Airtags: Die Tatsache, dass es zwei verschiedene Wellen von Datenschutz-Updates gab, zeigt, dass das Unternehmen dieses Problem ernst nimmt. Und wir haben das grundsätzliche Problem von Objekt-Trackern hervorgehoben, nämlich dass sie entweder Diebstahl oder Stalking verhindern können, aber anscheinend nicht beides . Wir sind jedoch noch nicht davon überzeugt, dass Stalking auf der Grundlage von Airtags ein so großes gesellschaftliches Problem darstellt, wie es die Medien suggerieren – vor allem, wenn über die große Zahl von Stalking-Fällen, die nicht auf Airtags zurückzuführen sind, so wenig berichtet wird.

