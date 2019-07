Statista: Android Top, iPhones bei Jüngeren beliebt

Halyna Kubiv

Statista hat eine umfangreiche Studie zu den Trends auf dem Smartphone- und PC-Markt durchgeführt.

Insider Vergrößern Digitales Deutschland © Fotolia / vegefox.com

Deutschland ist als Android-Hochburg bekannt, doch ist dem auch wirklich so? Bestätigen diese Behauptung auch valide aktuelle Zahlen? Statista hat im März 2019 eine umfangreiche Studie durchgeführt, die genau diese und viele weiteren Fragen zum digitalen Leben in Deutschland beantworten soll. Befragt wurden 1992 Teilnehmer in den Altersgruppen von 18 bis 64 Jahren, die Erhebung wurde vom 8 bis 12. November 2019 durchgeführt. Seit März 2019 kann man die Ergebnisse herunterladen. Eine Anmerkung vorab: Solche Studien und deren prozentualen Angaben verleiten sehr schnell, die Ergebnisse auf die Gesamtbevölkerung zu beziehen. Bedingt durch die Altersstruktur der Befragten ist dies aber in diesem Fall nicht möglich. Die Grundlage für die Extrapolation soll nicht die Gesamtbevölkerung, also knapp 81 Mio. Bewohner in Deutschland sein, sondern nur Deutsche im Alter von 18 bis 64 Jahren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren das im Dezember 2017 das 51,54 Mio. Personen – aber eben ohne Rentner, Kinder und Jugendliche.