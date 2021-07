Statt iPhone 14 Mini: Apple plant neues iPhone-Modell

Simon Lohmann

Das iPhone 14 erscheint zwar wahrscheinlich erst 2022, doch schon jetzt kursieren Gerüchte, dass Apple nächstes Jahr kein Mini-iPhone auf den Markt bringen wird. Stattdessen verfolgt Apple andere Pläne.

Vergrößern Kein iPhone 14 Mini für 2022? © Shutterstock.com/imageBROKER.com

Ein Mini-iPhone wird es wohl im nächsten Jahr nicht mehr geben. Nach dem nicht ganz so erfolgreichen Start des iPhone 12 Mini von 2020 wird Apple wohl in diesem Jahr dem kleinen 5,4-Zoll-Modell eine zweite Chance geben, denn auch das iPhone-13-Line-Up wird wohl wieder ein Mini-Modell beinhalten. Danach ist aber anscheinend Schluss. Stattdessen verfolgt Apple für 2022 andere Pläne.



iPhone 14: Kein Mini, dafür aber ein ganz neues iPhone

Laut Curved glaubt der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple die Mini-Reihe 2022 einstellen wird. Stattdessen soll es ein ganz neues iPhone-Modell geben. Traut man den Gerüchten, wird die diesjährige iPhone-13-Generation genauso viele Modelle umfassen wie letztes Jahr das iPhone 12. Somit können wir uns im Herbst auf folgende Modelle freuen:

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Auch im nächsten Jahr wird es wohl wieder vier Modelle geben, allerdings ohne Mini. Stattdessen wird Apple ein weiteres Max-iPhone einführen. Laut Kuo wird es folgende Geräte geben:

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Max: Das soll das neue Modell können

Bisher unterschieden sich die Pro-Modelle von den "normalen" iPhone-Modellen vor allem in der Kamera und der Optik. In diesem Punkt wird sich Apple wohl auch weiterhin treu bleiben. Das iPhone 14 Max könnte jedoch an anderer Stelle verbessert werden. So munkelt man bereits seit Längerem, dass Apple bald ein 120-Hertz-Display verbauen möchte, bisher verfügen die iPhones über ein 60-Hertz-Display. Dieses Feature könnte sehr gut in ein iPhone 14 Max verbaut werden, ohne dass diese Modell Gefahr läuft, sich nicht eindeutig von den Pro-Modellen zu unterscheiden. Trotzdem stellt sich die Frage, welche Features zusätzlich in ein iPhone 14 Max implementiert werden könnten.