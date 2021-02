Studie: Britische Corona-Warn-App wirkt

Halyna Kubiv

Dadurch, dass Google-Apple-Schnittstelle für Corona-Apps keine Ortsdaten sammelt, ist es schwierig zu sagen, ob solche Apps überhaupt wirken.

Vergrößern NHS App © NHS

Britische Wissenschaftler am Alan-Turing-Institut zusammen mit der Universität Oxford haben eine Methode gefunden, wie man Effekte der Nutzung von der Warn-App modellieren kann. Hier muss man jedoch anmerken, dass die britische App bereits 21,63 Mio. Mal installiert wurde, dies beträgt rund 56 Prozent aller geeigneten Bevölkerung im Land (Ab 16 Jahre alt, im Besitz eines Smartphones). Zum Vergleich: Die deutsche Corona-Warn-App hat mit 25,4 Mio. Downloads eine Durchdringung von knapp 44 Prozent ( Anzahl Smartphone-Besitzer in Deutschland 2019 laut Statista – 57,7 Mio.). Dazu haben britische Entwickler im Oktober die Risikoberechnungen angepasst, sodass die App nach dem Update das Risiko höher einschätzt als davor.



Die Forscher haben herausgefunden, dass die Corona-App je nach dem benutzten statistischen Modell bis zu 2,3 Prozent Infektionen mit jedem zusätzlichen Prozent der Nutzung verhindern kann, die untere Grenze ist 0,8 Prozent weniger Infektionen bei einem Prozent der Nutzung. Dies ist anhand einiger Annahmen berechnet: Die dezentralisierte Struktur der App erlaubt es nicht, herauszufinden, wie viele andere Nutzer ein Anwender mit dem positiven Covid-19-Test tatsächlich warnt. Allerdings haben sie statistische Daten von lokalen Gesundheitsämtern mit den positiven Warnungen von der App verknüpft. Von den Behörden haben sie die Daten erhalten, wie viele Menschen sich in eine freiwillige Quarantäne wegen einer möglichen Risikobegegnung begeben hatten. Wenig erstaunlich, dass die relativ hohe Zahlen der freiwilligen Selbsteinschränkungen stark mit den hohen Infektionszahlen korrelierten und umgekehrt. Die Studie schätzt, dass die Corona-App in Großbritannien pro eine Risikobegegnung knapp 3,2 Warnungen und Empfehlung für Quarantäne verschickt. Mehr noch, die erhöhten Risikowarnungen in einer Gegend können fünf bis sieben Tage in Voraus einen Anstieg des Infektionsgeschehens in dieser Gegend voraussagen. So haben die Forscher Anfang Januar Nordwesten und Südwesten von England als kommende Risikogebiete vorhergesehen.

Die Studie ist allerdings noch nicht von unabhängigen Experten überprüft und freigegeben, daher findet sie sich nur auf Github zum Nachlesen . Doch schon jetzt lautet die Empfehlung der Autoren: Nutzt die App, sie funktioniert.