Studium und Smartphone: Zwei Bücher von Macwelt-Autoren

Thomas Hartmann

Jan Schaller und Stephan Wiesend haben aus ihrer Fachexpertise heraus Bücher veröffentlicht – das Buch von Wiesend wird sogar von der Stiftung Warentest herausgegeben.

Vergrößern Buch von Stephan Wiesend

Jan Schaller ist studierter Politikwissenschaftler, iPad-Pro-Nutzer und Mac-Mini-Fan. Einen Überblick über seine aktuellsten Artikel auf Macwelt.de findet man hier . Sein Buch über ”Papierlos studieren. Wissenschaftlich arbeiten in digitalen Zeiten” erhält man aus dem UTP-Onlineshop . Dieses vermittelt auf 90 Seiten mit mehreren Abbildungen und Tabellen, wie man im Studium papierlos arbeitet, egal ob mit Seminartexten, Laborberichten oder Hausarbeiten. Wie lassen sich alle Dokumente so digital arrangieren, dass man sie leicht durchsuchen und problemlos aufbewahren kann und vor allem wiederfindet? Sein Buch will passende Workflows, Hardware und Apps präsentieren, um dies gut hinzubekommen. Das Buch erschien ursprünglich im Verlag Barbara Budrich und kostet kartoniert 10 Euro, digital legt man dafür 9 Euro hin, in Kombination zahlt man 12,25 Euro.

Das Buch von Stephan Wiesend, der regelmäßig News und längere Artikel und Tests für Macwelt.de verfasst , kümmert sich um die ”Digitale Welt für Einsteiger. Geniale Apps für iPhone & Android” und wird mit Erscheinungsdatum vom 13. Oktober 2020 von der Stiftung Warentest herausgegeben. Auf 176 Seiten lässt der Autor 50 hilfreiche Apps für das Smartphone entdecken, die den digitalen Alltag erleichtern sollen. Dazu gehören fahrradfreundliche Wege oder, wie man sich bestmöglich vor unerwünschter Werbung schützt. Auch wie man Grafiken gestaltet, mit dem Smartphone meditiert oder Vögel per App erkennt, findet sich darin. Auch Pros und Contras für Apps in verschiedenen Lebensbereichen werden diskutiert.

Für die profilierte Ausgabe zahlt man bei Amazon.de knapp 17 Euro , für die Kindle-Ausgabe 14 Euro.

Für beide Bände findet man auf der jeweiligen Website eine Vorschau auf ausgewählte Seiten und die Inhaltsverzeichnisse der Bücher.