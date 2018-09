T-Mobile Österreich: E-SIM im iPhone XS kommt

Apple hat die neuen iPhones mit E-SIM ausgestattet, dies könnte nun einen neuen Schub bei der Unterstützung durch die Provider befördern.

Vergrößern eSIM bei Telekom Austria © T-Mobile Austria

Die E-SIM ist ein fest im Gerät verbauter Chip, eine SIM-Card, die ”embedded” ist also, dafür steht das ”E”. Theoretisch müsste so keine weitere SIM-Karte mehr eingebaut werden, was Apple aber vorläufig auch in den neuen iPhones XS, XS Max und XR mit dem klassischen Nano-SIM-Slot noch tut, vermutlich, bis die Provider die zukunftsweisende E-Lösung möglichst flächendeckend unterstützen. Echten Dual-SIM-Support gibt es bislang nur in China, dort auch unterstützt bereits von Android-Geräten.

Doch zumindest in Österreich tut sich nun was. Wie "Der Standard " meldet, wird T-Mobile Austria die E-SIM der neuen iPhones unterstützen, was ab Ende des Jahres der Fall sein soll, wenn Apple die entsprechenden Software-Updates für E-SIM implementiert hat. Auf der entsprechenden Support-Liste hat Apple allerdings auch schon die Telekom und Vodafone unter ”eSIM unterstützende Mobilfunkanbieter” für Deutschland aufgeführt, wobei nicht ganz klar scheint, ob man das dort heraus finden soll oder schon als gesetzt annehmen darf.

E-Sim erklärt: Vorteile und Nachteile

Mit der E-SIM jedenfalls ist es möglich, einfach direkt über das Handy per Software und auf der entsprechenden Homepage den Mobilfunk-Provider einzurichten, zu wechseln oder auch verschiedene Profile im Stile eines Dual-Sim oder sogar mehr aufzuspielen, sodass man immer die jeweils günstigste Verbindung zum Telefonieren oder fürs Internet wählen kann. Provider sind allerdings auch versucht, einfach nur ihre eigenen Profile darauf zuzulassen, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders wäre. Möglicherweise könnte Apple solche Einschränkungen auf seinen Geräten verhindern.

Als Vorteile für die Hardwarehersteller zählt "Der Standard" unter anderem auf, dass eine E-SIM deutlich weniger Platz im Gehäuse benötigt als eine klassische Nano-SIM-Karte. Ein Slot weniger im Gehäuse könnte die Geräte wasserresitenter machen.

