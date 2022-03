Tado-Thermostate mit Rabatt zum Energiespartag

Thomas Hartmann

Am 5. März ist Tag des Energiesparens in Deutschland. Passend dazu gibt es einige Rabattangebote auch für ”Tado Smarte Thermostate”.

Vergrößern Tado Thermostate © Tado

Die Lage an den Energiemärkten spitzt sich zu, die Energiepreise erreichen immer neue Höchststände und die zunehmende Verbrennung fossiler Energieträger beschleunigt den Klimawandel, fasst Tado als Anbieter der smarten Thermostate die aktuelle Situation und Aussicht zusammen. Eine ”intelligente” Heizungssteuerung kann dabei in der Tat helfen, Kosten zu sparen und hilft indirekt auch dem Klima. Die smarten Thermostate von Tado wollen eine langfristige Lösung sein, die hilft, durchschnittlich 22 Prozent der jährlichen Energiekosten zu sparen, ohne dabei an Komfort einzubüßen, verspricht der Hersteller. Diese können dabei mit Funk oder je nach Wahl über Kabel funktionieren. Für Letzteres wird eine mitgelieferte Tado Internet Bridge an den Router angeschlossen und verbindet das Smarte Thermostat (verkabelt) mit dem WLAN. Das Smarte Thermostat (Funk) dagegen ersetzt vorhandene kabellose Raumthermostate und kommuniziert mit dem mitgelieferten Funk-Empfänger drahtlos mit dem Heizkessel. So lässt sich die Heizung mittels der Tado-App steuern.

Folgende Produkte von Tado mit Nachlass gibt es rund um den Tag des Energiesparens:





Tado Smarte Thermostate V3+

Rabatt: bis zu 31 Prozent

Wo: Amazon

Dauer: 28.02.2022 - 07.03.2022

Tado Smarte Thermostate V3+

Rabatt: bis zu 31 Prozent

Wo: Tink, Otto, Tado.com

Dauer: 02.03.2022 - 09.03.2022

Tado Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit

Rabatt: bis zu 31 Prozent

Wo: Tink, Otto, Tado.com

Dauer: 02.03.2022 - 09.03.2022