Tech Talks 2021: Apple startet die WWDC 2.0

Halyna Kubiv

Die WWDC, die noch vor der Pandemie stattfand, war in Sekunden ausverkauft und während der einen Woche völlig überlaufen. Apple probiert nun ein neues Konzept aus.

Vergrößern Tech Talk 2021 © Apple

Apple startet ab dem 25. Oktober die "Tech Talks 2021" – eine Serie von Online-Seminare und -Beratungen für iOS- und macOS-Entwickler. Zu allen Seminaren kann man sich online zuschalten, die Veranstaltungen sind kostenlos, nur ein gültiges Entwicklerkonto wird benötigt. (Das Konto kostet allerdings 99 Euro pro Jahr.)

Apples Experten werden zu einem bestimmten Thema referieren, es gibt dabei die Möglichkeit, direkte Fragen an die Referenten zu stellen. Zudem können die Entwickler eine halbe Stunde Sprechzeit mit einem Apple-Mitarbeiter buchen. Zur Auswahl stehen hier Technischer Support, Technology oder Design Evangelist und vor allem Mitarbeiter des App-Review-Teams, was wohl bei Entwicklern besonders beliebt sein sollte. Man muss sich dabei übrigens nicht zu lokalen Nachtzeiten abquälen und auf die lokalen Öffnungszeiten in Cupertino warten, Apple veranstaltet die Online-Sitzungen an eigenen Standorten von überall auf der Welt. Für Europa würden sich dabei wohl vor allem die Sessions aus London und Tel Aviv empfehlen. Die meisten Sessions finden in Englisch statt, einige wenige auch auf Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch und Mandarin. Insgsamt stellt Apple dabei 1.500 Stunden an Direktgesprächen mit Apple-Mitarbeitern bereit. Da solche Termine auf 30 Minuten beschränkt sind, können sich bis zu 3.000 Entwickler für ein solches Direktgespräch eintragen.

Die Tech Talks will Apple sechs Wochen lang abhalten, demnach wird die digitale WWDC bis zum 17. Dezember dauern. Den genauen Terminkalender mit den Seminaren veröffentlicht Apple entweder auf dem Developer-Portal oder in der Developer-App.