Ted Lasso, Staffel 2: Trailer und Merchandise

Peter Müller

Am 23. Juli geht es wieder los, mit der zweiten Liga. Auch der mit der englischen samt dem fiktiven AFC Richmond in der zweiten Staffel von "Ted Lasso" auf Apple TV+. Die Vorfreude steigt mit Trailer und Fan-Artikeln.

Vergrößern Die Spielkleidung von Ted Lassos Team ähnelt ein wenig der des echten Chrystal Palace aus London. © Warner Bros

Believe in believe: Wer wird Europameister? Die Frage bleibt noch zu klären, aber viel wichtiger ist ja: Steigt der Richmond AFC wieder in die Premiere League auf? Diese Frage wird die zweite Staffel von Apples preisgekrönter Comedy-Serie "Ted Lasso" beantworten, die ab Freitag, 23. Juli in den Stream gehen wird.

Jetzt ist der offizielle Trailer verfügbar, der weiteren Einblick in die Fortgänge der Serie um den kauzigen Fußballcoach aus Kansas gibt. An Unentschieden hat er sich offenbar gewöhnt, aber der Druck beim Club scheint zu steigen, lassen David Bowie und Queen vermuten: "Under Pressure".



Apple hatte schon auf dem Event "Spring Loaded" den Termin für die Rückkehr des Überraschungserfolges genannt und erste Szenen aus der zweiten Staffel gezeigt – und vor wenigen Wochen hatte Bill Lawrence, Showrunner der erfolgreichen Comedy, angekündigt, dass es zum bevorstehenden Start der zweiten Staffel von Ted Lasso Merchandise geben werde. Diese ist jetzt im Online-Shop von Warner Bros erhältlich , das zusammen mit NBC und Doozer Productions die Show für Apple TV+ produziert. Im Angebot sind etwa Tassen oder Sticker mit dem Logo der Show, des fiktiven Vereins oder Sprüchen wie "I believe in believe" und "Be a Goldfish". Highlight dürfte aber ein Trikot des fiktiven Zweitligisten AFC Richmond sein, das man sich mit Rückennummer und Name personalisieren lassen kann. Das kostet mit 60 US-Dollar deutlich weniger als die Leiberl echter Vereine oder Nationalmannschaften.