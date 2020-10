"Ted Lasso" geht in die dritte Staffel

Peter Müller

Noch vor Drehbeginn der zweiten Staffel der liebenswürdigen Serie kündigt Apple eine weitere Fortsetzung an.

Vergrößern Ted Lasso, ein Amerikaner in London. Ob er in der dritten Staffel Tee nicht mehr als seltsam schmeckendes braunes Wasser empfindet? © Apple

Ein Spiel dauert 90 Minuten, oder ein bisschen länger. Der fiktive Londoner Stadtteilclub AFC Richmond musste das zum Ende der letzten Saison, respektive der ersten Staffel des Überraschungserfolgs "Ted Lasso" auf Apple TV+ leidvoll erfahren. Die Serie endete trotzdem offen, doch ist die Fortsetzung bereits garantiert. Im Januar beginnen die Dreharbeiten für die zweite Staffel – und schon heute hat Apple angekündigt , dass es auch eine dritte geben wird, in der Jason Sudeikis wieder den kauzigen College-Football-Trainer aus Kansas spielt, der von echtem (also europäischem) Fußball kaum eine Ahnung hat, von Menschenführung und Teambuilding aber umso mehr. Hoffen wir mal, dass Ted Lasso den AFC Richmond wieder dahin führt, wo er hingehört: ganz nach oben.

"Ted Lasso" ist die "bisher sympatischste Serie auf Apple TV+", wie der Rezensent der Macworld befindet – seiner Meinung schließen wir uns an. Die Besonderheit der Fußball-Serie: Man muss den Sport nicht lieben, sich nicht einmal besonders gut auskennen. Ihren Charme bezieht die Serie aus dem Culture Clash, und das in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur ist der Trainer aus Kansas anscheinend in der völlig falschen Sportart gelandet, sondern als Menschenfreund auch noch in einem unvergleichlichen Intrigenstadel – den er mit seiner Art ausmistet, als er wäre er Herkules im Stall des Augias. Die Konfliktlinien und die zu jeder guten Komödie gehörenden tragischen Elemente bestehen aber auch noch zum Staffelende. Man darf gespannt sein, wie sich Ted Lasso in der neuen Saison schlägt, auf die Fortsetzung kann man sich aber auf jeden Fall freuen.