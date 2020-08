"Teheran": Spionage-Thriller ab 25.9. bei Apple TV+

Peter Müller

Während noch in dieser Woche eine Comedy über sportlichen Culture Clash startet, freuen sich Thriller-Fans auf den September.

Vergrößern Auf Undercover-Mission in Teheran © Apple

Apple gibt bekannt, den israelischen Spionage-Thriller "Teheran" ab dem 25. September auf Apple TV+ zu zeigen. An jenem Freitag werde es die ersten drei Folgen im Stream zu sehen geben, fünf weitere Episoden kommen in folgenden Wochen dazu. "Teheran" dreht sich um eine Undercover-Aktion einer Mossad-Agentin auf gefährlicher Mission in der Hauptstadt Irans. Diesen Freitag geht indes die Comedy-Serie " Ted Lasso " auf Apple TV+ online, über einen Football-Trainer aus den USA, der in England einen unterklassigen Fußballverein zum Erfolg führen soll.