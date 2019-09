Tester loben Always-On-Display der Apple Watch Series 5

Peter Müller

Apple Watch Series 5 ist eher eine inkrementelle Verbesserung, eine Funktion aber ist besonders nützlich – das Always-on-Display.

Vergrößern Apple Watch Series 5 © Apple

Erste Eindrücke: Tester haben bereits nicht nur die neuen iPhones in die Hände bekommen, sondern auch die Apple Watch Series 5 an die Handgelenke. Die ersten Eindrücke sind durchwegs positiv, John Gruber lobt etwa besonders das immer angeschaltete Display, das allein für ihn Grund wäre, eine neue Apple Watch anzuschaffen. Auch Dieter Bohn von "The Verge" ist davon angetan, er zieht den Vergleich zu anderen Smartwatches, die diese Funktion nicht so gut umgesetzt hätten. Apple gelinge es aber, die Batterie zu schonen und dabei noch im Ambient-Modus ein wenig Farbe auf dem Display zu zeigen. Auf einen Schlaftracker muss man aber weiter verzichten, nach 18 Stunden ist mit dem Akku dann doch Schluss und über Nacht muss die Uhr an das Ladegerät. Apple habe zwar den Spezialisten Beddit aufgekauft, scheine aber mit dessen Assets noch nichts anfangen zu können, merkt Scott Stein von CNET an.

Unseren Test der Apple Watch Series 5 werden wir spätestesn am Montag kommende Woche veröffentlichen.