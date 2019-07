"Tetris Royale" für Android und iOS angekündigt

Denise Bergert

N3twork und The Tetris Company entwickeln mit "Tetris Royale" eine Mobile-Version des Switch-Titels "Tetris 99".

Vergrößern "Tetris Royale" erscheint in diesem Jahr für iOS und Android. © N3twork / The Tetris Company

The Tetris Company und N3twork haben eine mehrjährige Partnerschaft geschlossen , in deren Rahmen mehrere Tetris-Spiele entwickelt werden sollen. Den Anfang macht in diesem Jahr das Mobile-Game "Tetris Royale" für Android und iOS. "Tetris Royale" ist an den Nintendo-Switch-Titel "Tetris 99" angelehnt – einem kostenlosen Battle-Royale-Spiel. In dem Titel treten bis zu 100 Spieler gegeneinander an. Immer wenn ein Spieler zwei Reihen auf seinem Spielfeld auflösen kann, schickt er zwei zusätzliche an die Bildschirme seiner Kontrahenten. Das Multiplayer-Match läuft so lange, bis nur noch ein Spieler übrig ist.

Neben dem Battle-Royale Modus soll "Tetris Royale" auch noch andere Spielmodi wie etwa den Marathon-Modus für Solo-Spieler oder tägliche Herausforderungen, in denen sich die Nutzer mit anderen Spielern messen können, beinhalten. Mit erledigten Herausforderungen lassen sich Power-Ups und Booster-Verdienen, die Nutzer dann in Wettbewerben einsetzen können. In den nächsten Monaten soll es eine Beta-Phase für "Tetris Royale" auf iPhone und iPad sowie Android-Geräten geben. Ein konkreter Termin steht jedoch noch nicht fest.