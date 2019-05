Textbearbeitung Ulysses mit Split View auf dem iPad

Halyna Kubiv

Die Textbearbeitung-Software Ulysses erscheint heute in der Version 16 für Mac und iOS, dabei sind ein paar neue Funktionen dazu gekommen.

Vergrößern Ulysses 16 mit Split View auf dem iPad © Ulysses

Die bekannte Textbearbeitungssoftware Ulysses erscheint mittlerweile in der Version 16 . Der Entwickler aus Leipzig stellt gleichzeitig macOS- und iOS-Varianten zur Verfügung, die offensichtlichste Neuerung ist die nahtlose Anbindung an die Blog-Plattform Ghost. Während hierzulande eher Wordpress und Medium als Blog-Lösungen bekannt sind, setzt Ghost auf Business-Bereich, so nutzt unter anderem auch Apple die Ghost-Services für seine Webseite. In Ulysses selbst ist die Ghost-Integration unter Einstellungen im Account-Bereich zu finden. Dort ist es nun möglich, sich mit den Zugangsdaten zu Ghost anzumelden. Die neue Software-Version liefert zudem noch eine Vorschau auf den Beitrag, bevor man auf Ghost veröffentlicht. Neben dem Text werden an die neue Plattform ein Vorschaubild, Schlagwörter und die gewünschte URL weitergegeben. Ulysses unterstützt zudem Syntaxhervorhebungen für neue Programmierumgebungen wie Mathematica, Vimscript, Smalltalk, GraphQL und Handlebars.

Auf dem iPad ist eine weitere Neuerung hinzugekommen, die wohl für alle Autoren wichtig ist: Ulysses 16 für iOS unterstützt nun Split View. Somit ist es möglich, auf dem iPad-Bildschirm zwei Dokumente gleichzeitig zu öffnen. Dies ist beispielsweise bei den Übersetzungen sehr hilfreich, oder wenn man sich auf die gemachten Notizen stützen möchte.

Im Hintergrund hat der Entwickler noch mehrere Fehler behoben: So stürzte Ulysses auf dem Mac ab, wenn man eine Teilen-Erweiterung laden möchte. Bei der Darstellung mancher Schlagwörter stürzte das Programm ab, dieser Fehler ist nun ebenfalls behoben.

Die Abonnenten von Ulysses erhalten das Update kostenlos. Vor rund zwei Jahren ist Ulysses auf das Abo-Modell umgestiegen, Voll-Versionen der Software zu einem einmaligen Kaufpreis sind nicht mehr verfügbar.