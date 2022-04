”Think different": Apple-Museum öffnet in Polen

Thomas Hartmann

Das Apple-Museum in Polen ist nach eigener Auskunft mit über 1.600 Exponaten die umfassendste Sammlung, in der die Geschichte und Entwicklung des Technologieführers Apple zu sehen ist.

Vergrößern Ein Apple II aus dem Museum in Warschau © Apple Muzeum Polska

Das neue Apple-Museum in Warschau freut sich auf die Öffnung Mitte April, also schon bald. Zu den zahlreichen Exponaten gehören unter anderem Computer wie der Apple I mit Holztastatur und einem Sony-Monitor (Replika, die von Steve Wozniak signiert wurde), ein Macintosh 128k von 1984, ein 20-th Anniversary Macintosh von 1997 , ein iMac G3 von 1998, um nur ein paar Highlights zu nennen, die auf der Website direkt demonstriert werden. Außerdem verspricht der Aussteller über 100 Stunden Videos: ”Ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Museums sind interaktive Tafeln, die es Ihnen ermöglichen, den von Ihnen gewählten Ausstellungsteil besser zu verstehen.”

Auf einer Fläche von 320 Quadratmetern können die Besucher:innen Computer, Laptops, Zubehör, iPods, iPhones, Software, Peripheriegeräte, Multimediaträger ”mit einzigartigen Apple-Materialien, Postern und Erinnerungsstücken” erleben, erklärt das Museum . Auch Next-Computer gehören dazu. Ein kurzer Film mit der Stimme von Steve Jobs stimmt auf den Besuch ein:

Der Verkauf der Tickets soll demnächst online starten.

Selbstverständlich und glücklicherweise existiert auch nach wie vor das Apple-Museum von Mac Paw in Kyiv – das unsere Redakteurin Halyna Kubiv vor dessen Eröffnung 2017 besucht hatte . Nach Aussagen der Firma ist das Mac-Paw-Office in Zentrum Kyivs erhalten geblieben sowie alle Exponate. Die Firma hat jedoch Arbeiten an der Eröffnung fürs Allgemeinpublikum eingestellt, aus verständlichen Gründen. Die Eröffnung soll jedoch nach dem Sieg der Ukraine stattfinden.