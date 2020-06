Thunderbolt 3 Pro Kabel im Apple Store für 150 Euro

Halyna Kubiv

Ein Detail löste bei der Vorstellung des neuen Mac Pro bei manchen helle Begeisterung aus – das geflochtene Thunderbolt-Kabel.

Vergrößern Thunderbolt 3 Pro Kabel © Apple

Zu dem Lieferumfang des neuen Mac Pro gehört neben der schwarzen Tastatur und Maus ein besonderes Kabel, das den Rechner mit Lightning-Geräten verbinden soll: Dieses ist schwarz, ein Alleinstellungsmerkmal bei dem meistens weißen Apple-Zubehör, und aus einer geflochtenen Oberfläche, wiederum ein Novum bei Apple-Kabeln. Magic Keyboard und Magic Mouse in Space Gray, sogar mit dem deutschen Layout, kann man seit einiger Zeit im Apple Store beziehen; bis vor einigen Tagen gab es keine vergleichbaren Angebote wie das schwarze Mac-Pro-Kabel bei Apple.

Seit letzter Woche findet sich im Apple Store ein neues Produkt unter Mac-Zubehör: Das Thunderbolt 3 Pro Kabel in 2-Meter-Länge. Das Produkt sieht aus wie das angesprochene Mac-Pro-Zubehör, statt Lightning an einem Ende bringt es zwei männliche Thunderbolt-3-Stecker an beiden Enden. Das Kabel kostet bei Apple 150 Euro und ist eher für Profis gedacht: Neben den üblichen Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s unterstützt das Kabel Videoausgabe per Display Port (HBR 3) und bis zu 100 Watt Stromübertragung. Damit kann man in Daisy Chain bis zu sechs Geräte verbinden, kompatibel ist das Thunderbolt 3 Pro Kabel mit allen Thunderbolt-Macs: Macbook Pro seit 2016, iMac seit 2017 etc, dazu ist es mit den neueren iPads Pro kompatibel: iPad Pro 11 Zoll beider Generationen und iPad Pro 12,9 Zoll der 3. und 4. Generation.

Im Apple Store gibt es eine etwas billigere Alternative von Belkin, das Thunderbolt 2 Kabel des Herstellers ist ebenfalls 2 Meter lang, kostet aber knapp 80 Euro, unterstützt dafür keine Videoausgabe per Display Port. Gleichzeitig mit dem Verkauf im Store hat Apple ein Support-Dokument veröffentlicht, worin zusätzliche kompatible Displays aufgeführt sind und die technischen Spezifikationen etwas genauer erklärt werden.

