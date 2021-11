Tim Cook: "Erwägen Kryptowährung für Apple Pay"

Peter Müller

Während Paypal und andere bereits Zahlungen per Kryptowährungen zulässt, zögert Apple noch. Vermutlich noch sehr lange.

Vergrößern Kryptowährung? Eher nichts für Apple

In einem Gespräch mit Aaron Ross Sorkin auf dem von der "New York Times" veranstalteten DealBook Online Summit hat Tim Cook erklärt, Apple erwäge, Kryptowährung für Apple Pay zuzulassen. Insgesamt äußert sich laut Apple Insider der Apple CEO aber sehr zurückhaltend: "Das ist etwas, das wir in Betracht ziehen, aber wir haben keine unmittelbaren Pläne dafür".



Das "Erwägen" von Kryptowährungen, das Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey schon vor zwei Jahren ins Spiel gebracht hatte, bedeutet im Apple-Sprech in der Regel so viel wie "Interessiert uns nicht", ohne dass Cook und Konsorten das so klar sagen wollten. "Ein Feld von Interesse für uns" würde eher auf konkrete Pläne und Projekte hindeuten, das Thema AR/VR ist laut Cooks Definition etwa ein solches Interessengebiet.

Dem Aktionär gefällt das nicht – meint Apple

Kryptowährungen als ein Zahlungsmittel für Apple Pay schließt Tim Cook indes für die nächste Zeit aus, man lote aber andere Wege aus, auf denen man den Markt betreten könnte: "Da gibt es andere Dinge, auf die wir definitiv schauen".



Apple werde aber gewiss nicht als Unternehmen sein Geld in Kryptowährungen anlegen, da Aktionäre es ablehnten, mit ihrem Investment indirekt auf Krypto zu setzen. Privat sei das für Tim Cook eine andere Sache, ob er sein Geld in Kryptowährungen anlegen wollte, sonderlich überzeugt klingt aber auch diese Aussage nicht: "Ich würde es so beschreiben, dass es Dinge gibt, die ich nicht tun würde. Ich würde etwa unser Barguthaben nicht in Kryptowährungen investieren, nicht weil ich mein eigenes Geld nicht in Kryptowährungen investieren würde, sondern weil ich nicht glaube, dass die Leute eine Apple-Aktie kaufen, um in Kryptowährungen investiert zu sein." Bisschen viele doppelte Verneinungen, die sich anscheinend zu einem großen "Nein" oder einem "Nicht jetzt" verdichten …