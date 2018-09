Tim Cook erklärt, wieso die neuen iPhones so teuer sind

Apple-Chef Tim Cook bezieht Stellung zu den Preisen der neuen iPhone-Modelle und zum chinesischen Markt.

Vergrößern Die neuen iPhones sind einmal mehr recht kostspielig. © Apple

Die Kosten für ein neues iPhone steigen mit jeder neuen Hardware-Generation. Apple-Chef Tim Cook verteidigte diesen Trend nach der Ankündigung von iPhone XS und iPhone XR in mehreren Interviews. Gegenüber Nikkei Asian Review erklärte Cook, dass es immer ein Kundensegment geben werde, das für Innovation und einen hohen Gegenwert auch höhere Preise zahle. Diese Gruppe sei so groß, dass man sie als Geschäftsgrundlage nutzen könne. Zudem sei die Rolle, die das iPhone im täglichen Leben der Nutzer ausfüllt, immer größer geworden. Mit Geräten wie dem iPhone 7 und iPhone 8 biete man zudem Nutzern einen günstigeren Einstieg in die Apple-Welt.

Gegenüber iFanR äußerte sich Cook zum chinesischen Smartphone-Markt. Dort seien Funktionen wie Dual-SIM sehr gefragt. Auch QR-Codes spielen in China eine größere Rolle, daher biete Apple nun einfachere Möglichkeiten, um diese zu nutzen. Chinesische Kunden würden zudem Smartphones mit großen Bildschirmen bevorzugen. Diesen Kundenwünschen werde man auch weiterhin nachkommen. Aktuell bietet Apple das iPhone 7 für 519 Euro als Einstieg an, am teuersten ist das brandneue iPhone XS, welches ab 1149 Euro (5,8 Zoll) bzw. 1249 Euro (6,5 Zoll) angeboten wird.

