Tim Cook hält virtuelle Festrede an der Ohio State

Peter Müller

Auch dieser Krisenjahrgang bekommt an Hochschulen seinen Abschluss – und Ansprachen von Prominenten.

Vergrößern Hauptgebäude der Ohio State University in Columbus © Susan Montgomery - shutterstock.com

Einige seiner wichtigsten Reden seines Lebens hat der verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs vor der Schlussklasse der Stanford-University des Jahrgangs 2005 gehalten, Sie erinnern sich: " Stay hungry. Stay foolish. " Sein Nachfolger auf dem Posten des Apple-CEO Tim Cook hat schon auch die ein oder andere gute Ansprache gehalten , auch solche "Commencement Speaches", bei denen oft Prominente junge Erwachsene mit frisch erworbenen höheren Bildungsabschluss in eine neue Lebensphase verabschieden. Historisch ist davon noch keine geworden.

Das könnte sich im Mai ändern, wenn die Abschlussklassen des Krisenjahres 2020 auf eine völlig andere Weise aus Schule und Universität herauskomplimentiert werden, als alle vor ihnen und viele nach ihnen – die Commencement Speaches werden virtuell. Und Tim Cook – Chef des Unternehmens, das die digitale Ära wie kaum ein zweites hat einleiten helfen, wird nun am 3. Mai 2020 vor den Graduierten der Ohio State University eine fernmündlich an sie gerichtete Ansprache halten. "Ich freue mich, Tim Cook als unseren Festredner begrüßen zu dürfen", erklärt Universitätspräsident Michael V. Drake "Wir sind dankbar für die Teilnahme von Herrn Cook an dieser wichtigen Tradition und wissen, dass seine einzigartigen Erkenntnisse die Buckeyes ( Spitzname der Ohio-State-Stundenten, Anm. d. Red.) bei der weiteren Gestaltung der Zukunft leiten werden. Die Veranstaltung werde mit dem gebotenen Sicherheitsabständen zwischen den Teilnehmern geplant, vermutlich wird Tim Cook für seine Rede auch gar nicht in den Mittleren Westen reisen müssen, sondern wird sie von seinem Büro in Cupertino aus halten. Tim Cook hat sich in den letzten Jahren als ein Verfechter der Privatsphäre und des Datenschutzes herausgestellt, wir sind gespannt, welches Thema er für die aktuelle Rede vor der Abschlussklasse der Ohio State auswählt.