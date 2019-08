Tim Cook spendet Millionen für wohltätige Zwecke

Simon Lohmann

Als Apple CEO verdient man nicht schlecht. Seit Jahren nutzt Tim Cook seine Position, um einen Teil seines Geldes an Hilfsorganisationen zu spenden. Erst letzte Woche verschenkte Cook 23.700 Aktien des eigenen Unternehmens an eine unbekannte Wohltätigkeitsorganisation, einen Betrag im Wert von über 5 Millionen US-Dollar.

Vergrößern Tim Cook bei der Eröffnung der Apple Carnegie Library in Washington, D.C. © Twitter / Tim Cook

Was schätzen Sie, wie hoch ist wohl das Gehalt als CEO eines der wichtigsten Technologieunternehmen aller Zeiten? Eine Million US-Dollar? Zehn Millionen US-Dollar? 100 Millionen US-Dollar? Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge verdiente Apple CEO Tim Cook im Jahr 2016 rund 145 Millionen US-Dollar. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Ausnahme: Vor drei Jahren erhielt Cook "ein umfangreiches Paket mit Aktienoptionen". Sein normales Jahresgehalt beläuft sich demnach "nur" auf 8,75 Millionen US-Dollar, was im Vergleich zu anderen CEOs eher wenig erscheint. "In der Liste der Bosse der 500 wichtigsten US-Unternehmen reiht er sich im unteren Drittel ein".

Seit Jahren spendet Cook einen Teil seines Geldes, unter anderem für die Menschenrechtskampagne Project One America. 2015 sagte der Apple CEO, dass er einen "systematischen Ansatz" bei der Philanthropie verfolgen und einen Großteil seines Geldes an die Wohltätigkeitsorganisation weitergeben würde. Noch im selben Jahr spendete er 50.000 Aktien an eine unbekannte Organisation.

Alle Jahre wieder: Cook spendet 5 Millionen US-Dollar

Erst letzte Woche hat Cook laut AppleInsider Aktien im Wert von über fünf Millionen US-Dollar an unbekannte Wohltätigkeitsorganisation gespendet, wie die U.S. Securities and Exchange Commission berichtet. An wen genau Cook das Geld spendete, ist bisher noch nicht bekannt, da Führungskräfte von börsennotierten Unternehmen nicht verpflichtet sind, den Verwendungszweck von Spenden offenzulegen.

Interessanterweise wurde die neueste Spende fast auf den Tag genau ein Jahr nach einer Spende im Wert von ebenfalls rund 5 Millionen US-Dollar im vergangenen August ausgeführt.