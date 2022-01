Tim Cook wird gestalkt: Einstweilige Verfügung gegen Frau aus Virginia

Peter Müller

Etwa ein Jahr lang hat eine Frau aus Virginia den Apple-CEO gestalkt – und ihn sogar in dessen Heim aufgesucht. Ein Gericht hat nun ein Annäherungsverbot erlassen.

Apple hat ein Problem mit Stalking – in dem Fall nicht bezüglich missbräuchlicher Nutzung der Airtags , sondern konkret CEO Tim Cook, der von einer 45-jährigen Frau aus Virginia seit etwa einem Jahr verfolgt wird, die schon in seinem Haus auftauchte und ihm gar das Foto einer geladenen Schusswaffe geschickt habe. Gegen diese Person hat ein Gericht nun eine einstweilige Verfügung erlassen, die der Frau verbietet, sich an Apple-Mitarbeiter zu wenden oder in der Wohngegend von Tim Cook nochmals aufzukreuzen. Zudem dürfe sie keine Schusswaffen besitzen.

In der Eingabe an das Gericht hatte Apple von einem "erratischen, bizarren und bedrohlichen Verhalten" gesprochen, die Person sei womöglich noch in der Gegend südlich von San Francisco unterwegs und könnte Tim Cook erneut auflauern. Die Frau scheint einen Liebeswahn entwickelt zu haben, auf Twitter nenne sie sich mit Nachnamen "Cook" und behaupte, der (bekanntlich offen homosexuelle) Apple-CEO sei der Vater ihrer Zwillinge. Tim Cook waren die wirren Tweets der Frau um Halloween 2020 aufgefallen, als sie massiv über die angebliche Beziehung twitterte. Es folgten an die 200 Mails an Cook, die sich im Ton immer mehr steigerten und bedrohlicher wie verstörender wurden, heißt es in der Klageschrift. Ihre Geduld sei "beinahe erschöpft" hieß es in den Schreiben, in denen sie Bilder von Revolvern und Pistolenmagazinen beilegte.

Die Stalkerin habe laut des Berichts der "San Jose Mercury News" sich auch auf die CEOs von Microsoft und Google bezogen, von Satya Nadella und Sundar Pichai hat das Blatt aber keinen Kommentar bekommen.