Time kürt Gadgets des Jahrzehnts – drei von Apple

Michael Söldner

Das Time Magazin führt zehn innovative IT-Produkte auf, die in dieser Dekade großen Einfluss hatten.

Vergrößern Das schlanke iPad von Apple machte einen neuen Formfaktor massentauglich. © Apple

Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Time hat die zehn wichtigsten Gadgets des gerade zu Ende gehenden Jahrzehnts gekürt. Diese hätten einen großen Einfluss auf die Menschen ausgeübt und jeweils einen Paradigmenwechsel ausgelöst. Unter den IT-Produkten finden sich gleich drei aus dem Apple-Universum. Auf Platz 1 findet sich das 2010 veröffentlichte iPad von Apple, welches die Idee eines Tablet-Computers komplett neu gedacht hat. Danach folgt Teslas Model S aus dem Jahr 2012, welches mit Software-Updates, Touchscreen oder Autopilot wie ein Vorbote aus einer fernen Zukunft wirkte. Platz 3 besetzt der Einplatinenrechner Raspberry Pi , der für unzählige Bastelideen eingespannt wurde.

Platz 4 und 5 geht an Googles Chromecast und die Drohne DJI Phantom aus dem Jahr 2013. Amazons smarter Lautsprecher Echo aus dem Jahr 2014 ist den Autoren ebenfalls eine Erwähnung wert, da hiermit der digitale Assistent zum Einrichtungsgegenstand wurde. Das zweite Apple-Produkt in der Topliste ist die Apple Watch aus dem Jahr 2015, die den Durchbruch einer neuen Gadget-Kategorie ermöglichte. Das letzte Apple-Produkt sind die kabellosen Ohrstecker AirPods aus dem Jahr 2016. Wie der ikonische iPod gelten nun die AirPods als Erkennungszeichen von Musikliebhabern mit Technik-Affinität. Auf dem vorletzten Platz landet Nintendos aktuelle Konsole Switch aus dem Jahr 2017, die mobiles Gaming und stationäre Konsole in einem ist. Den Abschluss der Topliste bildet der Xbox Adaptive Controller von Microsoft. Spieler mit eingeschränkter Mobilität finden damit eine ideale Möglichkeit zum Spielen an der Konsole.

